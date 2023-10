Pri pohľade na trojicu sexi žien ľudia nechápu: Tipnete si, aký je medzi nimi vzťah? Ostanete v nemom úžase

(Zdroj: Instagram/lesleymaxwell.fitness)

Lesley Maxwellová (65) z austrálskeho Melbourne rada chodí do posilňovne so svojou dcérou Vanessou Christofiovou a vnučkou Tiou Christofiovou, informuje New York Post. Fitness je vraj tajomstvom jej mladistvého vzhľadu. "Ľudia sú šokovaní, keď zistia, že mám vnúčatá, pretože je trochu neštandardné myslieť si, že babička robí mŕtve ťahy a zhyby v telocvični," povedala.

Lesley, ktorá pracuje ako fitness trénerka, tiež povzbudzuje svoje klientky k tomu, aby zdvíhali činky. "Posilňuje to naše kosti a pomáha nám spevniť telo. Bola by som rada, keby viac žien všetkých vekových kategórií dvíhalo činky. Je to spôsob tréningu proti starnutiu." Zvyčajne absolvuje štyri posilňovacie tréningy týždenne a keďže pôsobí ako osobná trénerka, väčšinu dní trávi v posilňovni.

Keď ju ľudia vidia trénovať so svojou rodinou, neveria, že je medzi nimi taký veľký vekový rozdiel. "Ľudia sú vždy prekvapení, keď sa dozvedia, že sme vlastne z troch úplne odlišných generácií rodiny. Vždy sa však spolu skvele zabavíme, rozprávame sa, smejeme sa a trénujeme. Som taká šťastná, že mám takú krásnu rodinu," povedala sympatická blondínka.

S Vanessou si údajne radi požičiavajú oblečenie 22-ročnej Tii, ktorá prevádzkuje svoju vlastnú marketingovú agentúru. Podľa vlastných slov miluje cvičenie rovnako ako jej babička. Keď je s ňou, ostatní si myslia, že Lesley je v skutočnosti jej matka.

Tia zo svojej starej mamy urobila hviezdu sociálnych sietí. "Nakrúcam so svojou babičkou, ako cvičíme a ľudia to radi vidia. Je o 43 rokov staršia ako ja a obe dvíhame činky a cvičíme rovnako, keď sme oblečené v podobnom oblečení," prezradila. Trojica chce svoje puto naďalej posilňovať, a to najmä navštevovaním telocvične.