Matematik varuje, že svetu hrozí vyhladenie: Za všetkým bude stáť týchto päť MUŽOV!

Matematik a finančník Eric Weinstein tvrdí, že väčšina ľudí neberie hrozbu jadrovej vojny dostatočne vážne, a to aj napriek súčasnému riziku jadrového konfliktu, ktoré je niekde medzi jedným a piatimi percentami. "Jedna vec, ktorú som sa naučil, je, že ak pravdepodobnosť nepresiahne 50 percent, veľké percento populácie si myslí, že je to nepravdepodobné. Nezohľadňujú to, o čom hovoríme," povedal v podcaste Bryana Keatinga.

Weinstein, ktorý má doktorát z Harvardu, vysvetlil, že svetu, ktorý poznáme, hrozí, že bude vymazaný. Za týmto razantným krokom bude podľa neho stáť päť mužov: Vladimír Putin, Joe Biden, Volodymyr Zelenskyj, Si Ťin-pching a Kim Čong-un. V roku 2019 matematik predstavil verejnú demonštráciu nukleárnej bomby, pretože väčšina ľudí nepochopila rozsah ničenia, ktoré môžu spôsobiť moderné zbrane.

"Volal som po návrate k zriedkavým nadzemným atmosférickým jadrovým testom. Neverím, že v ich neprítomnosti ľudské bytosti akceptujú to, o čom hovoríme," uviedol. Ľudstvo vraj dosiahlo bod zvratu v polovici 50. rokov 20. storočia, keď sme sa v priebehu niekoľkých rokov naučili manipulovať s tajomstvami atómu a štruktúrou DNA. "Tieto inovácie spôsobili, že ľudia sú schopní vlastného vyhynutia tým, že sa len pohrávajú s mocou, ktorú nevieme ovládať."

Hoci to viedlo k určitým krátkodobým obavám z hrozby jadrového zničenia, väčšina ľudí sa v súčasnosti nechala rozptyľovať zrýchľujúcim sa tempom moderného života. Weinstein ďalej vysvetlil, že mnohí ľudia vnímajú vojnu na Ukrajine ako telenovelu a nie ako hrozbu, ktorá ukončí svet. Vojna na Ukrajine je však niečo oveľa smrteľnejšie, než čo naznačujú správy z médií. "Poriadok nastolený po druhej svetovej vojne je teraz narušený. Invázia Ruska na Ukrajinu je v 21. storočí bezprecedentná. Vec, ktorá držala všetko pohromade, je teraz zlomená a prežívame niečo, čo je podobné kubánskej raketovej kríze," dodal Weinstein.