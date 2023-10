Mladík (27) omylom poslal fotky zo svadobnej cesty celej rodine, aj jednu pikantnú: Trapas! Toto na nej robí jeho manželka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Muž zostal zdesený po tom, čo sa podelil o intímny záber svojej partnerky s celou rodinou. Na fóre Reddit priznal, že to urobil omylom. Viacerí príbuzní jeho manželky sú však presvedčení o tom, že to urobil úmyselne. Požiadal preto ľudí o pomoc.

Keď nás pri používaní mobilu niečo rozptyľuje, malé pošmyknutie prsta môže znamenať, že súkromná správa alebo fotografia skončí v nesprávnych rukách. Jeden muž má hlavu v smútku po tom, ako svojej aj manželkinej rodine omylom poslal jej nahú fotku z ich medových týždňov. Je na nej zachytená hore bez vo vírivke.

(Zdroj: Getty Images)

Príspevok bol medzičasom z Redditu zmazaný, no o jeho znení informoval Mirror. "Moja žena (25) a ja (27) sme sa pred dvoma týždňami vrátili zo svadobnej cesty a stala sa nepríjemná situácia. Súbor fotografií z našej dovolenky na Havaji sme zverejnili v online priečinku a poslali odkaz rodine a priateľom, ktorí o ne požiadali," uviedol muž. Podľa jeho slov fotky zachytávali bežnú turistiku, pláž, večeru či západ slnka.

"Keďže som bol neopatrný, pripojil som aj jednu fotografiu, ktorá tam nemala byť - veľmi rozkošná (ale vyzlečená) fotografia mojej manželky vo vírivke na balkóne nášho hotela." Podľa mužových slov je to veľmi zahanbujúce, no v žiadnom prípade to nemal v úmysle. "Je jasne nahá, ale je to pohľad zozadu a je pod vodou od pása nadol. Hlavu má otočenú smerom ku kamere, ale jej hruď nie je vidieť," doplnil. Hoci sa mu nakoniec podarilo odstrániť fotografiu z online priečinka, mnohí z príjemcov si ju už stihli pozrieť. Mladík sa ospravedlnil za tento nešťastný omyl, no niektorí z jeho rodiny vrátane švagrinej si stále myslia, že išlo o zámer.

(Zdroj: Getty Images)

Užívatelia Redditu sa podelili o svoje názory na situáciu. "Nezáleží na tom, čomu veria ostatní, viete, že to bola neúmyselná nehoda. Vezmite to s nadhľadom a choďte ďalej," uviedol jeden z komentujúcich. "Teraz to vyzerá trápne, ale stavím sa, že to bude neskôr sladká spomienka. Vážte si prítomnosť," dodal druhý.