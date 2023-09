Prehovorila matka mladíka (23), ktorý sexoval na WC v lietadle: Tú babu nepoznal, zoznámili sa tesne pred letom!

(Zdroj: Twitter/aney stokes)

LONDÝN - Prehovorila matka mladíka, ktorý bol pred dvomi týždňami prichytený pri sexuálnom styku priamo na palube lietadla. Uznáva, že situácia bola naozaj trápna, ale zároveň by z toho nerada robila nejakú drámu vzhľadom na to, že jej syn je mladý a slobodný.

Nedávno obletelo internet virálne video zachytávajúce stewarda, ako otvára dvere na toalete na palube lietadla spoločnosti easyJet a odhaľuje tak sexujúci pár. Pracovník aeroliniek je v evidentnom šoku, zatiaľ čo ostatní cestujúci sa okamžite začali smiať a dvojicu povzbudzovali.

Medzičasom vysvitlo najavo, že oným mladíkom je 23-ročný Piers Sawyer, ktorý letel na Ibizu, aby tam oslávil narodeniny. Podľa jeho matky Elaine, ktorá prehorila pre britské médiá, sa s dievčinou spoznal na letisku krátko pred odletom.

Happy 23 rd birthday . Enjoy Ibiza Posted by Elaine Sawyer on Friday, September 8, 2023

"Pozerala som reláciu Loose Women, keď začali o tom, čo sa stalo na palube lietadla. Krátko nato mi viacer Piersových kamarátov poslalo video, na ktorom je incident zachytený. Nie je to niečo, čo chce vidieť akákoľvek matka,"uviedla 51-ročná Britka pre denník The Sun.

Jej syn by na to, čo sa stalo, zrejme najradšej zabudol. "Som si vedomá toho, že takéto veci sa dejú na dovolenkách, ale nečakáte, že sa to stane počas letu. Ale má 23 rokov, je slobodný a išiel na Ibizu. Je to párty lietadlo. Áno, bolo to trápne, ale nikomu tým neublížili," dodala. Hovorca aeroliniek pikantný incident potvrdil. "Po pristátí lietadla, ktoré letelo z Lutonu na Ibizu 8. septembra, musela zasahovať polícia kvôli správaniu dvoch pasažierov na palube," poznamenal.