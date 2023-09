Pilot strávil sexuálnu párty s kokaínom a alkoholom: Hororovému letu po drogových orgiách zabránili na poslednú chvíľu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Tim Ockenden/PA)

Každý, kto nastúpi do lietadla na dovolenku alebo služobnú cestu, v ideálnom prípade dôveruje schopnostiam posádky lietadla na palube a v kokpite a tomu, že posádka je dobre oddýchnutá a triezva. Ako sa zdá, nie každý pilot však dokáže brať svoje profesionálne povinnosti príliš vážne, o čom svedčí aj článok v britskom The Sun, ktorý priniesol na svetlo znepokojujúce detaily.

Pilota British Airways obvinili z pokusu riadiť plne obsadené lietadlo z Južnej Afriky do Veľkej Británie po sexuálnych drogových orgiách. Mike Beaton, ako sa volá škandalózny pilot, sa vraj predtým kamarátke letuške pochválil divokou prežúrovanou nocou s drogami a alkoholom. V textových správach pilot priznal, že bol „zlý chlapec“. Letuška to okamžite nahlásila leteckej spoločnosti a tá zasiahla a zabránila pilotovi absolvovať 12-hodinový let z Johannesburgu do Londýna. Po teste na drogy, ktorý bol podľa očakávania pozitívny, pilota vyhodili.

Mike Beaton bez hanby prezradil podrobnosti svojej kolegyni v četových správach. V Juhoafrickej republike sa stretol s dvoma mladými mužmi a chcel si dať s nimi pohárik v hotelovom bare. Boli s nimi aj dve dovolenkárky. Jedna z Walesu a druhá zo Španielska.

Plány sa však neskôr evidentne zmenili a všetci skončili v byte jedného z mladíkov, kde sa o chvíľu neskôr oslavovali divoké nahé orgie. Ženatý otec Beaton sa pochválil, že kokaín šnupal z holých pŕs svojej náhodnej známej. Spánok počas divokej sexpárty neprichádzal do úvahy, no zamestnanec British Airways bol aj tak ochotný vojsť do kokpitu ešte pod vplyvom alkoholu a odletieť lietadlom do Londýna. Mike Beaton sa po škandále s drogami a pitím môže definitívne vzdať ďalšej kariéry pilota.