Bývalá agentka FBI varuje pred týmto typom ubytovania na dovolenkách: Je extrémne nebezpečný!

(Zdroj: Instagram/theunexpectedspy)

Tracy Walderová pracovala ako špeciálna agentka FBI a dôstojníčka CIA. V súčasnosti sa delí o bezpečnostné opatrenia počas cestovania. Predtým, ako sa vydá na akúkoľvek cestu, vyhľadá vo svojej cieľovej destinácii potenciálne teroristické hrozby a nastaví aplikáciu, ktorá v prípade núdze upozorní jej kontakty na jej polohu. Profesorka trestného súdnictva z Dallasu tiež dbá na to, aby si do batožiny nezabudla vložiť sledovacie zariadenie Apple Air Tag.

Zabudnite na súkromné prenájmy

Pri plánovaní cesty si nikdy nerezervuje súkromné prenájmy, o ktorých tvrdí, že sú extrémne nebezpečné a riskantné. "Naozaj vkladáte svoju dôveru do niekoho, koho nepoznáte a zostávate v ich dome. Tiež neviete, kto v skutočnosti píše recenzie," upozornila 44-ročná Walderová.

V hoteli len medzi 3. a 6. poschodím

Keď si vyberá hotel, vždy požiada, aby bola ubytovaná v izbe medzi tretím a šiestym poschodím. Je to preto, že izby sú dostatočne nízke k hlavnému poschodiu na núdzový prístup, ale dostatočne ďaleko od narušiteľov, ktorí do budovy vstupujú cez prízemie. "Pokiaľ ide o poschodie, existujú dve veci. Prvá je vstup. Typicky, niekto, kto sa snaží ublížiť, pôjde najjednoduchším spôsobom ako môže, a to cez prvé poschodie, pretože je najprístupnejšie. Ak ste príliš vysoko na 20. alebo 21. poschodí, bude pre vás naozaj ťažké dostať sa rýchlo von."

Keď je Tracy v hotelovej izbe, vždy zamkne dvere a pod ne umiestni zátku pre mimoriadnu úroveň bezpečnosti. "Môj manžel Ben si ma kvôli tomu doberá. Hoci je nepravdepodobné, že by sa niekto vlámal dovnútra, realita je taká, že hotelový personál má vstupnú kartu, aby sa dostal do vašej izby."

Bývalá agentka tieto bezpečnostné opatrenia zaradila do svojej cestovnej rutiny po tom, ako sa počas utajovanej pracovnej cesty do zahraničia necítila bezpečne. "Samozrejme, nemôžem byť konkrétna, keďže je to stále utajované. Môžem prezradiť len to, že som bola v inej krajine a špehovala som niekoho, takže som musela predpokladať, že tá druhá krajina možno vie, kto som a možno sa mi snažila ublížiť," dodala.