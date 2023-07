Nikdy si nerobte selfie z letiska! Môžete sa veľmi ľahko dostať do veľkých problémov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Je ľahké nechať sa strhnúť vzrušením z letnej dovolenky. Ak však patríte medzi tých, ktorí zverejňujú rýchlu selfie s pasom a palubným lístkom na sociálnych sieťach, možno by ste si to mali rozmyslieť. Je to hlavne preto, že tam uvádzate veľa svojich osobných údajov. Každý palubný lístok obsahuje vaše celé meno, číslo letenky a záznam mena cestujúceho (PNR), čo je šesťmiestny alfanumerický kód, ktorý je jedinečný pre vašu rezerváciu.

(Zdroj: Getty Images)

Aj keď sa to nemusí zdať ako veľa informácií, je to brána pre tých, ktorí chcú získať viac osobných údajov. Riaditeľ spoločnosti Blue Light IT v oblasti kybernetickej bezpečnosti a IT Amir Sachs povedal pre Travel + Leisure: "Pomocou PNR a vášho priezviska môže mať hacker úplný prístup k informáciám o vašej rezervácii, čo mu umožní prístup k vášmu telefónnemu číslu, e-mailovej adrese a núdzovým kontaktným informáciám." To vás môže vystaviť riziku všetkých druhov bezpečnostných problémov, ako aj podvodov.

"Vaše číslo, meno a PNR sú cenné pri krádeži identity, umožňujúc podvody, ako je otváranie účtov kreditných kariet alebo neautorizované nákupy," uviedol Josh Amishav, riaditeľ firmy Breachsense, ktorá monitoruje porušenie údajov. Hackeri môžu využívať techniky sociálneho inžinierstva a predstierať, že sú zástupcami leteckej spoločnosti, aby vás oklamali a aby ste prezradili viac osobných údajov.

(Zdroj: Getty Images)

Môžu tiež vytvárať cielené pokusy o phishing pomocou informácií o vašom palubnom lístku, čo vedie ku klikaniu na škodlivé odkazy alebo zdieľaniu citlivých údajov. Takže skôr, ako sa verejne pochválite svojou nadchádzajúcou cestou, sa skúste najprv zamyslieť nad tým, aké osobné údaje zverejňujete vo svojom zábere. Pre istotu ale nefotografujte svoj pas, letenku či akékoľvek dokumenty, ktoré odhaľujú vaše osobné údaje.