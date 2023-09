Turisti pobúrili ľudí: Provokácia divokého zvieraťa, prišla okamžitá karma

(Zdroj: Instagram/touronsofyellowstone)

MONTANA - Približovanie sa k divým zvieratám je veľmi nebezpečné. To si zjavne neuvedomovali dvaja muži, ktorí sa na ulici približovali k losovi. Navzájom sa vyzývali na to, aby sa zvieraťa dotkli. Ľudia na sociálnych sieťach takéto neuvážené správanie odsúdili.

Populárny účet na Instagrame s názvom Tourons of Yellowstone v apríli zdieľal desivé a šialené stretnutie dvoch mužov a losa v Big Sky v Montane. Osoba, ktorá nakrútila video, častovala nezodpovedných mladíkov nadávkami, no oni aj napriek tomu pokračovali v nebezpečnej aktivite. Snažili sa dotknúť divokého zvieraťa, ktoré doposiaľ nehybne stálo. Keď sa to jednému z mužov podarilo, zviera po nich vyštartovalo.

Ľudia označili dvojicu za hlupákov. "Los 1, idioti 0," uviedol jeden z komentujúcich. "Najlepšie na tom je, keď ľudia ako títo dostanú pokuty vo výške tisícov dolárov za obťažovanie voľne žijúcich živočíchov," napísal niekto ďalší.

Losy podľa Yahoo News zrania viac ľudí ako ktorékoľvek iné divoké zvieratá v Amerike. Dokážu bežať rýchlosťou 56 kilometrov za hodinu. K divým zvieratám by sa nikdy nemalo približovať, a to platí najmä pri takýchto veľkých tvoroch. Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti je životne dôležité.