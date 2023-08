Muži na Sardínii poznajú tajomstvo dlhovekosti: Vďaka TOMUTO sa bežne dožívajú sto rokov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V oblastiach sveta, kde sa muži dožívajú viac ako sto rokov, je kľúčom k dlhšiemu a zdravšiemu životu organické zvládanie stresu a žitie v prítomnom okamihu. Taliansky ostrov Sardínia je domovom najvyššej koncentrácie storočných mužov na planéte. Mužská práca je jedným z niekoľkých vzájomne prepojených faktorov, vďaka ktorým je tento región jedným z piatich svetových modrých zón, ktorá je stredobodom dlhovekosti.

(Zdroj: Getty Images)

Trávia čas so svojimi zvieratami a priateľmi

Sardínčania žijú v strmých mestách plných schodísk, kde je každodenný život ako jemné, ale konzistentné cvičenie. Miestni muži boli tradične pastieri, ktorí sa starali o svoje stáda na úbočí hôr, čo si vyžadovalo značný počet krokov. "Trávia čas so svojimi zvieratami, chodia v kopcoch na prechádzky, zdriemnu si a do šťastnej hodiny sú zvyčajne späť vo svojich dedinách a zdieľajú pohár vína so svojimi priateľmi," povedal autor a odborník na dlhovekosť Dan Buettner v pripravovanom dokumentárnom seriáli Netflix "Live to 100: Secrets of the Blue Zones", ktorý mal premiéru 30. augusta. "Nie je to tak, že títo pastieri tu neprežívajú žiadny stres, ale zdá sa, že nemajú veľa chronického stresu. Muži na Sardínii pracujú, ale nezdá sa, že by boli v práci nejako zvlášť vystresovaní," pokračuje Buettner.

Chronický stres je hnacou silou mnohých chorôb, ktoré súvisia so starnutím a môže viesť k predčasnej smrti. Nárazy glukózy a zápaly spojené so stresovou reakciou nášho tela môžu časom viesť k cukrovke, vysokému krvnému tlaku, srdcovým chorobám a obezite.

(Zdroj: Getty Images)

Ak však dokážeme prekonať naše každodenné stresy a nájsť spôsoby, ako sa orientovať v problémoch, udržíme stres pod kontrolou. "Zmysel pre aktívne zvládanie problémov, ktoré máte, je veľmi dôležitou súčasťou duševného zdravia, kognitívnej dlhovekosti a odolnosti voči stresu," uviedol neurooftalmológ Mithu Storoni, ktorý je súčasťou seriálu.

Pracuje len štyri hodiny denne

Pozdĺž kostarického polostrova Nicoya, ďalšieho hotspotu dlhovekosti predstaveného v dokumentoch, muži dodržiavajú podobné predstavy o vyvážení práce a stresu. "Pracujem od 6 do 10," povedal Buettnerovi 86-ročný Juan Carrillo. Ten často namáhavo pracuje s ručnou sekerou alebo mačetou, rúbe polená na palivové drevo, pri čom sa poriadne zapotí. Práca je intenzívna, ale pomerne krátka. Popoludní si Carrillo urobí čas na oddych a kamarátov. "Rád chodím von a liečim sa." Niektoré dni to znamená ísť von do baru a tancovať či vychutnať si studené pivo. Buettner dodal, že ľudia v tejto oblasti sú jednoducho naučení spomaliť, aby si našli čas na veci, na ktorých im skutočne záleží.