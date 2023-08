Ľudí vydesilo VIDEO vodiča, ktorý prechádza strašidelnou jaskyňou: Odvážili by ste sa?

(Zdroj: TikTok/garthy8)

V Číne je tunel, ktorý vás prevedie jaskynným systémom a von na druhú stranu, ale aby ste to dosiahli, musíte prejsť sériou zákrut, ktoré sú príliš úzke na to, aby ste sa cítili pohodlne. Ľudia, ktorí na TikToku sledovali video vodiča prechádzajúceho týmto tunelom, priznali, že počas toho takmer ani nedýchali. Tunel cez jaskyňu bol plný zákrut, kde najmenší chybný pohyb mohol znamenať zrážku so skalou, zatiaľ čo previsnutý kameň pôsobí, akoby sa celá jaskyňa tlačilo na auto.

Viacerí komentujúci trvali na tom, že by tam nikdy nevliezli. Ďalší si predstavovali, aké by uviaznuť v jednej z mnohých temných zákrut, kde je sotva vidieť svetlo a možno ani nie je dostatok miesta na vystúpenie z auta. „Predstavte si, že vám v polovici dôjde benzín,“ uviedol divák videa. „Som rád, že som to zažil na tomto videu, pretože by som to nikdy neurobil naozaj,“ podotkol ďalší.

Iní vyjadrili obavy o bezpečnosť jazdy cez stiesnenú tmavú jaskyňu. „To svetlo na konci bola taká úľava... Pri sledovaní videa som sa dusil,“ napísal komentujúci. „Som taký podozrievavý, že mám pocit, že sa tam každú chvíľu niečo objaví,“ uviedol iný komentujúci. V komentároch napokon niektorí polemizovali nad tým, čo ak sa v tuneli nachádza nejaká temná, démonická entita.