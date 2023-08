Mysleli ste si, že COVID-19 je nadobro preč? Omyl, šíri sa nový variant! Takéto sú príznaky

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Nový podvariant, ktorý odborníci nazvali eris, začal v USA obiehať začiatkom jari. Minulý mesiac rýchlo predbehol prevládajúce omikronové subvarianty XBB. Mnohí sa pýtajú, či je EG.5 prenosnejší alebo závažnejší a či nespôsobuje iné príznaky. Je potomkom omikronovej XBB sublínie vírusu (konkrétne XBB.1.9.2), ale podľa správy WHO o hodnotení rizika má vo svojom spike proteíne ďalšiu mutáciu.

(Zdroj: Getty Images)

"Keď sa pozrieme na jeho sekvenciu, EG.5 je podobný ostatným variantom XBB, ktoré práve cirkulujú, s niekoľkými malými zmenami," povedal pre magazín TODAY virológ z Johns Hopkins University Andrew Pekosz. WHO pridala EG. 5 do zoznamu sledovaných variantov 19. júla, prvýkrát zaznamenaný bol ale už vo februári 2023. Doteraz bol EG.5 hlásený v 51 krajinách a celosvetovo sa neustále zvyšuje prevalencia. Väčšina sekvencií pochádza z Číny, po ktorej nasledujú USA, Južná Kórea, Japonsko a Kanada.

XBB.1.16, nazývaný aj ako variant arcturus, zostáva celosvetovo najrozšírenejším kmeňom vírusu SARS-CoV-2.. WHO považuje riziko pre verejné zdravie v súvislosti s EG.5 za nízke. Je veľmi podobný iným variantom omikronu, čo znamená, že je vysoko prenosný. Podľa WHO má EG.5 v porovnaní s inými variantmi zvýšené imunitné únikové vlastnosti. !EG.5 môže spôsobiť nárast počtu prípadov a stať sa dominantným v niektorých štátoch alebo dokonca celosvetovo," uviedla organizácia v správe.

Príznaky sa nemenia

Zatiaľ nie je dostatok klinických údajov o najbežnejších príznakoch EG.5. Zatiaľ však vyzerajú veľmi podobne ako štandardné omikronové symptómy. Tie zahŕňajú kašeľ, bolesť hrdla, výtok z nosa, kýchanie, únavu, bolesť hlavy a svalov či zmeny čuchu. Keď sa infekcia rozšíri do pľúc, môže dôjsť k výraznejším pocitom ťažkostí s dýchaním. Určité skupiny sú vystavené vyššiemu riziku vzniku závažného priebehu covidu alebo komplikácií, vrátane ľudí starších ako 65 rokov a tých, ktorí sú imunokompromitovaní alebo majú iné zdravotné ťažkosti.

(Zdroj: Getty Images)

Testy na COVID-19 dokážu nový variant odhaliť

Všetky testy na covid, vrátane testov PCR vykonaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a rýchlych domácich testov predávaných bez lekárskeho predpisu, by mali vedieť detegovať EG.5, uviedol Pekosz. "Ak patríte do jednej z vysoko rizikových skupín, naozaj by ste nemali váhať s testovaním," upozornil s tým, že kľúčom je včasná detekcia a liečba.

(Zdroj: profimedia.sk)

Nezanedbávajte prevenciu

Okrem očkovania proti covidu odborníci zdôrazňujú, že v prevencii proti nákaze by ste mali dbať najmä na časté umývanie rúk mydlom a vodou, oddych doma počas choroby, vyhýbanie sa kontaktu s chorými ľuďmi, časté vetranie, nosenie rúška v preplnených vnútorných priestoroch či prekrytie úst a nosa počas kašľania a kýchania.