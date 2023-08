Mladíkovi v kine obsadila sedadlo matka s dcérou: Poslal ich preč... ale čo sa stalo po premietaní Barbie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Je smutné, keď na miestach, kde sa majú ľudia zabávať a oddýchnuť si, zbytočne vznikajú konfliktné situácie. Jedna z nich bola zverejnená na stránke Reddit a opisuje nepríjemnosti so vstupenkami, ktoré vznikli pred filmovým predstavením Barbie.

Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom dvadsaťdvaročný mladík opisuje nepríjemnosti, ku ktorým došlo pred začiatkom premietania filmu Barbie. Uviedol, že vstupenku pre seba a svoju priateľku si rezervoval vopred, ale keď prišiel do kina, na ich sedadlách už sedela žena s asi päťročnou dcérou. Následný rozhovor bol vraj veľmi trápny. Matke oznámil, že si miesta vopred rezervoval a ukázal jej lístky. "Povedala mi, že keď si kupovala vstupenky, mali voľné už iba dve miesta, jedno v prvom rade a druhé úplne vzadu. Pokračovala, že chce sedieť vedľa svojej dcéry, a preto by si chcela s mojou priateľkou vymeniť miesta."

Mladík však nesúhlasil a zdvorilo požiadal dvojicu, aby vstali s tým, že nie je jeho problém, že nemôžu sedieť spolu a zopakoval im, že za tie miesta zaplatil. Matke sa to vôbec nepáčilo. "Povedala mi, že chápe, že som si zaplatil, ale nemusím byť hrubý a bezohľadný." Našťastie alebo nanešťastie (podľa toho, ako sa na to pozeráte), si rozhovor vypočul iný návštevník kina a ponúkol sa, že si s mamou a dcérou vymení miesta.

Dráma sa však týmto ešte neskončila. Po necelých dvoch hodinách v krajine Barbie sa muž rýchlo vrátil do reality, keď sa k nemu pri odchode z kina otočila jeho priateľka a zahlásila, že jej je ľúto tej mamy a dcéry. "Vraj vzdať sa našich miest by bolo správne a že som bol trochu bezohľadný. Najprv som si nemyslel, že som urobil niečo zlé, zaplatil som za tie miesta a žena si kúpila lístky s vedomím, že nebude môcť sedieť so svojou dcérou. Teraz sa začínam cítiť trochu previnilo kvôli tomu, čo povedala moja priateľka a tá žena."

Väčšina užívateľov sa ale zhodla na tom, že v skutočnosti nie je v tejto situácii on ten zlý. "Žena si mohla vybrať iný čas premietania namiesto toho, aby si myslela, že si ľudia kvôli nej budú meniť miesta. Bola bezohľadná voči vlastnej dcére," myslí si jedna osoba. Ďalšia označila matkin krok za manipulatívny a vyjadrila súcit mladíkovi. "Som rodič. Ak neviem nájsť spoločné miesta, lístky si nekúpim. Toto platí pre letenky, lístky do kina a divadla. Jej zlé plánovanie by nemalo byť vaším problémom," skonštatoval jeden užívateľ.