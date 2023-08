VIDEO mladíka po 25-hodinovom lete šokovalo ľudí: Strašné, čo sa stalo s jeho nohami!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY - Vyraziť na dovolenku je síce skvelé, no opuchnuté nohy nie. Svoje o tom vie muž, ktorého po 25-hodinovom lete z gréckeho Mykonosu do Sydney potrápil opuch nôh. Odborník vysvetlil, že pri dlhom sedení počas cestovania je to normálne.

Austrálčan Tom Dowling zostal v šoku, keď sa vrátil z dovolenky na Mykonose. Vo videu zverejnenom na TikToku prezradil, že mu počas letu nepekne opuchli nohy. Mnohí užívatelia vyjadrili svoje znepokojenie. Opuch sa, našťastie, po krátkom čase zmenšil.

Podľa doktora Sheldona Shepsa z Mayo Clinic je opuch nôh a chodidiel počas letu bežný a zvyčajne neškodný. Najpravdepodobnejšou príčinou je nedostatok pohybu. "Dlhodobé sedenie s nohami na podlahe spôsobuje, že sa vám v žilách nôh hromadí krv. Poloha vašich nôh, keď sedíte, tiež zvyšuje tlak v žilách. To prispieva k opuchu nôh tým, že tekutina opúšťa krv a presúva sa do okolitých mäkkých tkanív," vysvetlil. Opuch nôh nie je vážnym problémom, ak trvá len krátky čas. Ak ho ale máte niekoľko hodín po vykonanej aktivite alebo ak je opuchnutá len jedna noha a tiež pocitujete bolesť, vyhľadajte lekársku pomoc.

Viacerí ľudia sa podelili o svoje vlastné skúsenosti. "Stalo sa mi to, keď som minulý rok letel do Veľkej Británie a stalo sa to prvýkrát. Trochu som sa zľakol," napísal jeden z komentujúcich. "Nohy mi opúchajú už po pár hodinách letu. Musím chodiť každú hodinu a stále to nepomáha," uviedol ďalší. Tretí dodal, že podobne vyzerali jeho nohy po dvadsiatich hodinách cesty v autobuse.