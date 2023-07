Letušky radia: Toto si do lietadla nikdy neobliekajte, následky môžu byť katastrofálne

AUSTRÁLIA - Letušky varovali cestujúcich, aby v lietadle nenosili určité typy nohavíc, pretože by to mohlo mať katastrofálne následky, najmä ak potrebujete použiť toaletu. Jedna z členiek palubného personálu prezradila, že dobre nahodení ľudia môžu získať miesto v biznis triede.

Pokiaľ ide o cestovanie lietadlom, určite si chcete byť istí, že máte na sebe oblečenie, v ktorom sa budete cítiť pohodlne, pretože budete niekoľko hodín sedieť v dosť stiesnenom prostredí. Možno si myslíte, že ideálnym riešením je obliecť si splývavé široké nohavice, ktoré sú pohodlné, ľahké a mimoriadne priedušné. V tomto prípade je však opak pravdou. Podľa letušiek patria široké nohavice medzi to najhoršie, čo si môžete obliecť do lietadla, pretože majú nepríjemné následky, ak budete chcieť počas letu použiť toaletu.

Portál Mamamia oslovil niekoľko letušiek a ľudí, ktorí pravidelne využívajú leteckú dopravu. Redaktori sa pýtali najmä na oblečenie, ktoré by nikomu neodporúčali nosiť v lietadle. Medzi dvanástimi top položkami boli široké nohavice. Dôvodom je, že ich spodky sa môžu váľať po podlahe, ktorá je nie vždy čistá, hlavne nie na WC. "Noste nohavice s elastickým alebo priliehavým lemom. Nechcete, aby sa niečo dotýkalo podlahy záchoda alebo podlahy kdekoľvek inde," uviedla žena menom Kerstin.

Problém s toaletou je tiež dôvodom, prečo boli overaly zaradené medzi položky, ktoré by ste si nikdy nemali obliecť do lietadla. "Nikdy nenoste overaly! Ísť na záchod bude nočnou morou a horná polovica, ktorú si budete musieť vyzliecť, spadne do všetkého špinavého, čo je na podlahe," upozorňuje jedna letuška.

Medzi nevhodné kúsky oblečenia patria aj džínsy, pretože vám z ich nosenia v lietadle pravdepodobne opuchnú nohy a brucho. Z rovnakého dôvodu mnohé letušky tiež neodporúčajú nosiť kompresné alebo pančuchové nohavice, pretože tie môžu byť tiež nepríjemnejšie kvôli opuchu. Jedna letuška tiež prezradila, že byť dobre oblečený sa naozaj oplatí. Keď sú totiž nejaké voľné miesta v biznis triede, obvykle ich neponúkajú ľuďom vo vynosených tričkách a teplákoch, ale dobre oblečeným jedincom. "Ak máme na medzinárodných letoch voľné miesta v biznis triede, dostaneme pokyn, aby sme tam posunuli dobre oblečených ľudí a ženy, ktoré majú opätky."