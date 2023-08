Expert na odčítanie pier odhalil, čo povedal princ Harry manželke Meghan počas bohoslužby: Poriadne jedovaté slová!

(Zdroj: profimedia.sk)

Uplynuli už tri roky, odkedy sa princ Harry a jeho manželka rozhodli pre život za veľkou mlákou. V piatok Meghan Markleová (42) po štvrtý raz oslávila svoje narodeniny v rodnej krajine, kde spolu s manželom vychovávajú dve deti. Na verejnosti sa práve v deň jej narodenín objavili zábery z bohoslužby Commonwealthu s členmi kráľovskej rodiny z roku 2020. Vznikli len krátko po tom, ako dvojica naznačila, že sa im nepáči život v Spojenom kráľovstve.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: profimedia.sk)

Harry a Meghan sedeli v druhom rade spolu s princom Edwardom a Sophie. Keď dorazili William a Kate, podľa experta na odčítavanie z pier Jeremyho Freemana Harry utrúsil poznámku adresovanú manželke. Po tom, ako sa všetci navzájom pozdravili, mal povedať: "Na rozdiel od minula to aspoň prijali." A keď si William a Kate sadli, tak zrejme zašepkal: "To bolo dobre vykonané."

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: profimedia.sk)

Hoci sa na videu všetci štyria na seba usmievajú, nešlo podľa odborníkov o žiadny prejav láskyplného vzťahu. Odborníčka na reč tela Judi Jamesová to pre Daily Star zhodnotila takto: "Vyzerá to veľmi zvláštne. Zdá sa, že Meghan vynakladá úsilie na to, aby vytvorila srdečný, priateľský úsmev a pokrčila aj čelo." Tento úsmev však rýchlo zmizol a bol úplne iný, ako pri komunikácii so Sophie a Edwardom. Na záberoch to teda naozaj vyzerá tak, že strýko a jeho manželka boli postavení do úlohy lámačov ľadov medzi Sussexovcami a Cambridgeovcami a snažili sa predísť zjavnému bodu mrazu.