Z neba vychádzajú desivé zvuky: Z VIDEA vám naskočia zimomriavky

(Zdroj: TikTok/the_paranormal_chic)

V pozadí videa, ktoré na TikToku zverejnila užívateľka známa ako The Paranormal Chic, je počuť zvuk alarmov spolu so štekotom psov a pišťaním vtákov. "Miestna spravodajská stanica tvrdila, že ide o atmosférické zvuky, ale zaujímavou časťou tohto videa sú psy, zvieratá, ich reakcia na to, čo počujú a potenciálne aj na vibrácie," uviedla TikTokerka.

Komentujúci sa pokúšali vyriešiť záhadu tohto fenoménu.

"V roku 2012 som v Memphise počul ten najnevysvetliteľnejší hluk. Vystrašilo ma to. Nikdy sa mi nepodarilo zistiť, čo to bolo. Toto sa na to trochu podobá," napísal jeden užívateľ. "Nezostáva mi nič iné, len premýšľať, či medzi nami na Zemi žijú mimozemšťania, a to je príkaz na evakuáciu," uviedol ďalší. Iní tvrdili, že sa blíži koniec sveta. Niektorí sa dokonca odvolávali na Biblickú knihu Zjavenia, v ktorej sa uvádza, že sedem anjelov bude počas siedmich rokov Božieho súdu trúbiť na sedem trúb, pričom každá z nich rozpúta novú katastrofickú udalosť.

Konšpirační teoretici preverili kedysi kontroverzný vedecký program HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), ktorý študuje ionosféru - hranicu medzi našou atmosférou a vákuom vesmíru. Jeden užívateľ TikToku napísal, že zvuky spôsobilo ovládanie počasia HAARP, pričom predpokladal, že zariadenie so sídlom na Aljaške používalo zvukové frekvencie na manipuláciu s oblakmi a formáciami počasia.

Iní v súvislosti so záhadnými zvukmi spomínajú spustenie "Project Blue Beam". Ide o teóriu, ktorá sa objavuje už takmer tridsať rokov a tvrdí, že NASA sa pokúša zaviesť náboženstvo New Age a začať Nový svetový poriadok. Našli sa však aj racionálnejší jedinci, ktorí podotkli, že strašidelné oblaky môžu byť produktom filtra na Snapchate. Ďalší si myslí, že zvuk vydávala pokazená siréna ohlasujúca tornáda.

Správy o zvukoch, ktoré sa ozývajú z nebies, nie sú ničím novým. Existuje dokonca webová stránka venovaná zvláštnym zvukom na oblohe, ktorá katalogizuje videá takýchto udalostí z celého sveta.