Monika dovolenkovala v Chorvátsku, ten pohľad ju dojal k slzám: Veď tu zomreli manželia zo Slovenska!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"V Tribunji sme boli pred dvoma rokmi. Pár týždňov po našom odchode sa miesto, kde sa bicykloval môj manžel, objavilo v správach vo veľmi nešťastnej súvislosti. Dvoch cyklistov zrazilo auto. Nebolo mi všetko jedno," napísala nám čitateľka Monika.

Chorvátsko je obľúbenou destináciou nielen dovolenkárov, ale aj cyklistov. Monika vysvetlila, že cesta medzi obcami je pre cyklistov príťažlivá, avšak práve miesto tragédie sa nachádzalo v ťažko prehľadnej zákrute s veľkým kamenným múrom. Nešťastie, pri ktorom prišli o život manželia z Levíc, pripomína pietne miesto. "Keď sme šli teraz okolo a zbadali ten pamätník, doľahla na nás ťažoba. Dúfam, že sa už niekomu nič také nestane," dodala Slovenka.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Dňa 17. septembra 2021 Anton (†69) a Helena (†71) zahynuli v dôsledku nedbanlivosti nemeckého vodiča (65), ktorý neprispôsobil rýchlosť auta vlastnostiam a stavu vozovky. Nachádzal sa v blízkosti ľavotočivej zákruty, na vozovke mokrej od dažďa. Prešiel do protismeru a stratil kontrolu nad vozidlom. Najprv vrazil do muža na elektrobicykli, následne do kamenného múra a nakoniec počas rotácie auta zrazil aj Helenu. Manželia pod silou nárazu spadli, zranených ich previezli do nemocnice v Šibeniku, kde napriek lekárskej pomoci podľahli zraneniam. Na mieste tragickej udalosti dnes stojí pietna spomienka. Smútočný kríž obklopujú kvety, sviečky a fotografia zosnulej dvojice s odkazom: "Naši milovaní Anton a Helena, navždy v našich srdciach."