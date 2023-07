Učiteľka (26) sa priznala k pomeru so študentom (16): Sex trikrát týždenne, aj na cintoríne!

Dvadsaťšesťočná Cali Heikesová učila vedu na škole v meste Winside, kde sa so sedemnásťročným študentom. S ním neskôr nadviazala intímny pomer. Podľa súdnych dokumentov s ním sexovala na mnohých miestach v okolí vrátane cintorína. Raz sa dokonca vkradla do domu jeho rodičov, aby sa s ním vyspala, informoval denník Omaha World-Herald.

Po tom, ako sa aféra v januári tohto roka prevalila na verejnosti, bola učiteľka obvinená z týrania prvého a druhého stupňa zo strany zamestnanca školy. Minimálny legálny vek pre sex je v Nebraske síce stanovený na 16 rokov, no v prípade, že ide o pomer medzi učiteľom a študentom, ten musí mať najmenej 21 rokov. Heikesovej v prípade odsúdenia hrozia tri roky za mrežami.

Dvojica sa podľa sestry tínedžera zvykla stretávať trikrát týždenne, aby si spolu užila. Dosvedčujú to mnohé správy s erotickým obsahom, ktoré sa našli v mobiloch oboch aktérov. Okrem toho sa v jednej z nich študent pýta svojich príbuzných, "ako by sa cítili, keby zistili, že randí s 25-ročnou ženou". Rozsudok má byť vynesený 6. septembra. Heikesová je tento rok už druhou učiteľkou na Winside Public School, ktorá mala neprimeraný vzťah so študentom. Jej kolegyňa, 29-ročná učiteľka umenia Rachel McPhilipsová, sa tajne stretávala s 15-ročným žiakom. V apríli bola odsúdená na šesť rokov nepodmienečne.