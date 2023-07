Dievčina zažila brutálny trapas v šatni posilňovne: Úplne nahá žena, ale to, čo sa stalo potom!

Keď sa prezliekate pred alebo po cvičení v posilňovni, je pravdepodobné, že budete chcieť aspoň trochu súkromia. Ebony Dayová sa na TikToku podelila so svojím nepríjemným zážitkom. "Práve sa mi stala tá najtrápnejšia vec. Už nikdy nemôžem vkročiť do mojej posilňovne," priznala. Ďalej vysvetlila, že keď vošla do šatne, uvidela úplne nahú ženu. Neďaleko sú samostatné kabínky na prezliekanie, no rešpektovala jej voľbu prezliekať sa v otvorenom priestore.

Dayová sa chystala vložiť svoje veci do skrinky, no v rukách mala príliš veľa predmetov. Telefón si preto dala pod pažu. Neuvedomila si ale, že má na mobile, ktorý smeroval priamo k prezliekajúcej sa žene, zapnutý blesk. "Neviem, prečo som jednoducho nepoložila telefón na zem," povedala skormútená dievčina. Potom vysvetlila, že si začala dávať veci do skrinky, zatiaľ čo nahá žena stála neďaleko od nej. Pochopiteľne, nepozerala sa jej smerom, pretože bola obnažená a Ebony ju nechcela dostať do nepríjemnej situácie.

"Dávala som si veci do skrinky, potom som sa otočila a ona sa na mňa pozerala ako na psychopata. Hovorila som si, prečo na mňa tak pozerá?" zamýšľaľa sa. Keď vyšla zo šatne, chytila mobil do ruky. Vtedy si uvedomila, že mala neustále zapnutú baterku, ktorá celý čas svietila na prezliekajúcu sa ženu. Tá si myslela, že si ju Dayová nakrúca. "Niet divu, že zazerala. Wau, myslím, že už nikdy nebudem môcť vstúpiť do tej posilňovne. Na dverách bude môj plagát s nápisom, že som čudáčka," dodala žena.

Ľudia sa na jej príbehu pobavili, no zároveň s ňou súcitia. "Prečo sa baterky na iPhone zapínajú len v tých najnevhodnejších časoch? Nikdy to nepoužívam! Sama sa už párkrát zapla, a to v tých najhorších momentoch," uviedol jeden komentujúci. "Pane bože, myslel som si, že poviete, že ste to omylom nahrali," napísal ďalší.