Mrzačenie pohlavných orgánov by malo byť dôvodom na azyl, tvrdí nemecká ministerka

KIEL - Ministerka pre sociálne záležitosti a rovnoprávnosť v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko Aminata Touréová vyhlásila, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov by malo byť považované za dostatočný dôvod na poskytnutie azylu v Nemecku. V stredu to povedala pre denník Neue Osnabrücker Zeitung. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Ak chce nemecká vláda implementovať Istanbulský dohovor o násilí páchanom na ženách, je podľa Touréovej potrebné "lepšie uznávať práva dievčat a žien, ktoré utiekli zo svojej vlasti, a pri rozhodovaní o udelení víz tiež rozlišovať rodovo podmienené násilie". Dievčatá a ženy by zároveň podľa ministerky mali byť oboznámené o svojich právach v predstihu.

"Už len fakt, že mnohé z tých, ktorých sa to týka, nevedia, aké sú ich práva alebo sa neodvážia o tom hovoriť, znižuje pravdepodobnosť úspešného procesu udelenia azylu," podotkla Touréová. Dodala, že zamestnanci nemeckého Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) by mali byť špeciálne vyškolení na to, aby situáciu žiadateliek o azyl posudzovali s ohľaduplnosťou.