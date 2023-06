Desivá paralela: Predkovia manželky boháča zo stratenej ponorky zomreli na Titanicu!

NEW YORK - Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti OceanGate Stockton Rush je na palube nezvestnej turistickej ponorky Titan. Veľmi zvláštnym spôsobom je prepojený s obeťami Titanciu. Predok jeho manželky, Isidor Straus, totiž spolu so svojou ženou zomrel na palube legendárneho parníka. Ich postavy boli stvárnené aj vo filme režiséra Davida Camerona.

Stocktonova manželka Wendy pochádza z rodiny bohatého newyorského páru, ktorý sa v roku 1912 utopil na Titanicu. Konkrétne ide o jej praprastarých rodičov Isidora a Idy Strausovcov, pričom Isidor bol spoluzakladateľom obchodného domu Macy's. Ich postavy boli tiež zvečnené vo filme Jamesa Camerona "Titanic" z roku 1997, kde boli zobrazení ako staršia dvojica, ktorá sa počas potápania lode objíma na manželskej posteli.

Wendy Rushová, rodným menom Hollings Weilová, sa vydala za inžiniera a podnikateľa Stocktona v roku 1986. Strausovci mali dcéru Minnie, ktorá sa v roku 1905 vydala za Richarda Weila. Ich syn, Richard Weil Jr., neskôr pôsobil ako prezident Macy's New York a jeho syn, Richard Weil III., je otcom Wendy, informoval denník The New York Times. Isidor a Ida boli dvaja z najbohatších ľudí na palube Titanicu. V tom čase navštívili svoje rodné Nemecko a cestovali späť do Spojených štátov. Zvyčajne sa plavili iba nemeckými loďami, ale zaujala ich cesta na úplne novom, luxusnom parníku. Toto rozhodnutie ich však stálo život.

Galéria fotiek () Manželia Strausovci

Zdroj: profimedia.sk

Keď sa Titanic začal potápať, Strausovcom ponúkli miesta na záchrannom člne - jej ako žene a jemu ako známemu bývalému kongresmanovi a spolumajiteľovi Macy's, čím im dali prednosť pred ostatnými pasažiermi. Isidor to však odmietol a povedal, že nepôjde, kým neodídu všetky ženy a deti. Ida nechcela odísť bez svojho vtedy 40-ročného manžela. Ida dala svoj norkový kožuch slúžke Ellen Birdovej, aby ju udržal v teple, keď odplávala na záchrannom člne. Podľa výpovedí očitých svedkov manželov videli, ako sa objímajú na palube zaoceánskeho parníka, keď klesal ku dnu.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

O svojich predkoch prehovoril v roku 2017 ich pravnuk Paul Kurzman. "Moja prababička Ida nastúpila do záchranného člna v očakávaní, že jej manžel bude nasledovať. Keď ju nenasledoval, bola veľmi znepokojená a lodný dôstojník, ktorý mal na starosti spúšťanie tohto konkrétneho člna, povedal: ‚Nuž, pán Straus, vy ste starší muž a všetci vieme, kto ste. Do záchranného člna samozrejme môžete nastúpiť aj s manželkou.‘ A môj prastarý otec povedal: ‚Nie. Kým neuvidím, že každá žena a dieťa na palube tejto lode je v záchrannom člne, sám do záchranného člna nevstúpim,," povedal Paul v roku 2017 pre NBC The Today Show. Isidorovo telo našli v mori približne dva týždne po katastrofe. Idino telo sa nikdy nepodarilo nájsť. Kurzman ďalej prezradil, že pri jej tele bol nájdený medailón, ktorý obsahoval dve fotografie. "Na jednej fotke bol ich najstarší syn Jesse a na druhej ich najstaršia dcéra, a to bola, samozrejme, Sara, moja stará mama."

Galéria fotiek () Zdroj: profimedia.sk

Wendy Rushová za posledné dva roky navštívila vrak Titanicu s firmou svojho manžela, v ktorej pracuje ako riaditeľka komunikácie, trikrát. Rush OceanGate založil v roku 2009. Letecký inžinier narodený v Seattli, vyštudovaný v Princetone, pracoval na bojových lietadlách a spočiatku dúfal, že sa dostane na Mars. Po smrti objaviteľa Steva Fossetta v roku 2007 sa pokúsil kúpiť jeho ponorku, ale nepodarilo sa mu to. Začal preto vytvárať svoje vlastné. Stockton priznal, že časti jeho ponorky boli improvizované - ovláda ju ovládač videohier a svetlo vo vnútri bolo zakúpené v obchode zameraného na kemping.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/Action Aviation via AP

V liste, ktorý Rush dostal v roku 2018, ho podľa New York Times výbor Manned Underwater Vehicles Marine Technology Society varoval, že súčasný experimentálny prístup spoločnosti by mohol viesť k problémom - od menších až po katastrofické.

Zmiznutie ponorky prichádza po tom, čo OceanGate odmietol podrobiť svoje ponorky nezávislému kontrolnému procesu a v roku 2018 prepustil riaditeľa Davida Lochridgea, ktorý požiadal o prísnejšie bezpečnostné testy na plavidle s názvom Titan. Spoločnosť tiež nesúhlasila s tým, aby bolo plavidlo klasifikované, čo je bežná prax v celom odvetví, pri ktorej nezávislí inšpektori zabezpečujú, aby plavidlá spĺňali prijaté technické normy. OceanGate, ktorá si účtuje 250 000 dolárov (227 000 eur) za sedadlo na ponorke, naznačila, že táto klasifikácia môže trvať roky a "išlo by o kliatbu rýchlej inovácie".