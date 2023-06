Piati dobrodruhovia z ponorky sú mŕtvi: Hľadanie Titana stálo veľa síl a peňazí, kto zaplatí pátranie?

Hľadanie Titana bolo zložité a drahé. Niekoľko krajín a rôznych síl bolo zapojených s odbornosťou a špeciálnym vybavením.

Koľko bude pátracia a záchranná akcia v konečnom dôsledku stáť a kto ju zaplatí – účastníci, prevádzkovateľ, poisťovňa, daňový poplatník – zatiaľ nie je jasné. Článok v New York Times odhaduje náklady na operáciu na „niekoľko miliónov dolárov“.

Podľa článku nie je jasné, či a ako boli členovia expedície Titan poistení prevádzkovateľom ponorky a na koho pobrežná stráž prenesie náklady.

Galéria fotiek () Táto koláž fotografií zobrazuje zľava Shahzada Dawooda, Sulemana Dawooda, Paula-Henriho Nargeoleta, Stocktona Rusha a Hamisha Hardinga

Zdroj: SITA/AP Photo/File

Podľa New York Times sú organizátori riskantných výletov za dobrodružstvom zvyčajne povinní mať uzavreté komplexné poistenie, ktoré kryje napríklad evakuáciu v prípade lekárskej pohotovosti. Pokrytie v takýchto prípadoch je zvyčajne 100 000 USD. Akcie súvisiace s Titanom sú však oveľa drahšie.

Je možné, že päť pasažierov, z ktorých každý zaplatil 250 000 dolárov za ponor, je zodpovedný za všetky výdavky sám. Pred cestou museli podpísať vyhlásenie, ktoré zbavuje prevádzkovateľa „OceanGate Expeditions“ akejkoľvek zodpovednosti.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/Action Aviation via AP

Vo vyhlásení sa uvádza: "Tento experimentálny ponorný čln nebol testovaný a schválený žiadnou regulačnou agentúrou a môže viesť k fyzickému zraneniu, emocionálnej traume alebo smrti."

Americký scenárista Mike Reiss, ktorý minulý rok navštívil vrak Titanicu v tej istej miniponorke, opísal výlet pre BBC. Kompas vtedy okamžite zlyhal a len sa divoko otočil, „museli sme manévrovať naslepo na dne oceánu“.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/Action Aviation via AP

Keď nastúpil na loď, pomyslel si: Toto by mohol byť koniec. V podstate aj s jeho výpravou boli všelijaké problémy.

Reiss hovorí, že on a všetci ostatní účastníci museli pred cestou dať písomný súhlas, aby prevzali všetku zodpovednosť: „Musíte podpísať zrieknutie sa zodpovednosti, v ktorom sú uvedené všetky spôsoby, akými by ste mohli počas cesty zomrieť,“ hovorí Reiss. "Na prvej strane sú tri zmienky o smrti, takže si vždy uvedomujete riziko."

K prípadnej finančnej zodpovednosti sa pre Bild vyjadrili nemeckí právnici a porovnali tamojšie právo s tým anglosaským, ktoré platí v USA.

Gerhard Strate (73), právnik z Hamburgu: „Myslím si, že ktokoľvek nastúpi do takejto lode, akceptuje nebezpečenstvo, ktoré presahuje normál. Viem si dobre predstaviť, že to povedie k vylúčeniu zodpovednosti.“

Pre právnika je jasná jedna vec: „Každý, kto sa dostane do takejto ponorky a ponorí sa do hĺbky 3000 metrov, musí poznať nebezpečenstvá, ktorým čelí. Koniec koncov, nie je pasažierom luxusnej lode Queen Mary II.“

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/Lindsey Wasson

Otázkou však je aj to, aké právo sa tu uplatňuje. Shervin Ameri (44), právnik z Regensburgu: „Podľa nemeckého práva by takéto odmietnutie zodpovednosti bolo ťažké. Ak organizátor takýto zájazd ponúka, musí zabezpečiť, aby všetko sedelo. Ťažko by som sa zároveň odvolával na experimentálny charakter. Ako organizátor som dostal peniaze za to, že som väzňov bezpečne priviedol späť."

Podľa anglosaského práva, ktoré platí v Spojených štátoch, je zrejme skôr možné takéto niečo vylúčiť, hovorí právnik Ameri. „Teoreticky by si tí, čo prežili, mohli nárokovať škody spôsobené šokom.“ To je však veľmi reštriktívne.

Ameri pokračoval: „Ak sa dokáže, že posádka trpela neľudským mučením až do smrti, môže prísť k odškodneniu za bolesť a utrpenie, ktoré dostanú pozostalí. A potom sú tu podľa nemeckých zákonov ešte peniaze pozostalých. Ale podľa amerického práva si myslím, že výnimka zo zodpovednosti pre pasažierov je mysliteľná.“

Pobrežná stráž medzitým uviedla, že pátranie po častiach trosiek Titanu bude zatiaľ pokračovať. Takže by mali byť schopní analyzovať, čo sa stalo - tiež objasniť otázky týkajúce sa zodpovednosti, poistenia a úhrady vzniknutých nákladov.