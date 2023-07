Chcete sa vyhnúť cukrovke? Experti poznajú tajomstvo: Nie je za tým žiadna drastická diéta

NEW YORK - Experti zistili, že prerušované hladovanie môže byť kľúčom k eliminácii rizika cukrovky 2. typu. Ich výskum ukázal, že aj bez drastických zmien stravovacích návykov je možné ovplyvniť vznik tohto ochorenia. Stačí, keď väčšinu denných kalórií skonzumujete do tejto hodiny.

Štúdia zistila, že ak pred 13:00 skonzumujete 80 percent denných kalórií, môžete odvrátiť riziko cukrovky 2. typu, informuje Insider. Vedci zistili, že konzumácia väčšiny jedla skôr počas dňa môže zlepšiť kolísanie hladiny cukru v krvi a skrátiť dobu, po ktorú je hladina cukru v krvi nad normálnou úrovňou. Tím vedený vedcami z New York University Grossman School of Medicine prijal do svojej štúdie 10 ľudí s obezitou a vysokou hladinou cukru v krvi. Porovnali skorú časovo obmedzenú konzumáciu (eTRF), keď participanti skonzumovali 80 percent kalórií pred 13:00, s normálnym spôsobom stravovania, keď účastníci konzumovali polovicu denných kalórií po 16:00. Na druhý týždeň sa tieto skupiny vymenili. Počas celej štúdie dostávali účastníci dostatok kalórií, aby si udržali svoju aktuálnu váhu, a počas celého procesu nosili monitory hladiny cukru v krvi.

Analýza odhalila, že keď ľudia zjedli väčšinu svojich kalórií pred 13:00, množstvo času stráveného vo „vysokom“ rozsahu hladiny cukru sa znížilo v porovnaní so skupinou, ktorá jedla normálne. „Zistenia ukazujú, že konzumácia väčšiny kalórií skôr počas dňa skracuje čas, po ktorý je hladina cukru v krvi zvýšená, čím sa zlepšuje metabolické zdravie,“ povedal hlavný autor štúdie Jose Aleman. Prediabetes trápi milióny ľudí, čo zvyšuje pravdepodobnosť vzniku cukrovky 2. typu až 15-násobne. Táto skupina má hladiny glukózy v krvi vyššie ako normálne, ale nie dostatočne vysoké na to, aby im bola diagnostikovaná cukrovka, a zvyčajne majú nadváhu alebo obezitu.

„Tento typ prerušovaného hladovania môže zabrániť tým, ktorí majú prediabetes a obezitu, aby ich stav vyvrcholil do cukrovky 2. typu, čo ponúka užitočnú diétnu stratégiu na prevenciu cukrovky,“ podľa Eurek Alert povedala vedúca autorka Joanne Brunová. Počas celej štúdie zostala hmotnosť všetkých účastníkov rovnaká. V dôsledku toho vedci uviedli, že ich štúdia je prvou, ktorá ukazuje, že práve tento konkrétny typ pôstu, bez ohľadu na chudnutie, môže mať priaznivý účinok. Zistenia boli prezentované na výročnom stretnutí Endokrinnej spoločnosti v Chicagu.