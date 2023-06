Obrovská tragédia pri geocachingu otriasla Českom: Výprava štyroch kamarátov, dvaja zomreli

Silný prúd všetkých štyroch vyniesol až do Vltavy, zachrániť sa však podarilo len jedného muža a jednu ženu. Ich dvaja kamaráti sa utopili. "Nič nenasvedčovalo tomu, že by malo niečo prísť. Pozerali sme počasie na internete, kde o daždi v tej chvíli nebola ani zmienka," opísala preživšia žena začiatok výletu do miest, kam sa pritom nemalo chodiť práve kvôli nebezpečenstvu, že takmer suchú štôlňu môže náhly dážď zmeniť na smrtiacu pascu. "V tej štôlni boli iba holé steny, takže sa nedalo nikde zachytiť. Snáď iba postranných rebríkov, vďaka ktorým sa človek mohol dostať von kanálom, ak sa mu podarilo sa chytiť."

Záchrana bola v správnom čase na správnom mieste

Žena, rovnako ako jej kamarát, prežila vďaka pomoci ľudí, ktorí sa pohybovali na Vltave v čase, kedy oboch hľadačov vyhodil prúd vody do rieky. O záchranu sa zaslúžili trénerka veslárov Martina Součková, člen posádky lode Europé Radovan Stráský a kapitáni lodí Europé a Andante Jan Svatoň a Milan Helvig. Bývalý námorník Stráský skočil nich do Vltavy a veslárka Součková zatiaľ vyrazila z brehu na pomoc s katamaranom. To všetko pri silnom vetre a nízkej viditeľnosti.

Praha ocenila zachránce sběračů kešek. Slavnostního předání na Staroměstské radnici převzala trenérka veslařů Martina... Posted by Hitrádio City 93,7 FM on Sunday, July 8, 2018

Všetkých štyroch záchrancov za ich odvahu a nasadenie ocenil pražský magistrát, Součková a Stráský dostali aj Zlatý záchranársky kríž. Tragédia ale mala vplyv na geocaching. Už krátko po smrti dvojice bola zrušená schránka v podzemnej časti Motolského potoka, vodohospodárske spoločnosti v Prahe aj ďalších mestách tiež odstránili ďalšie "kešky" (skrýše geocachingu) zo stok a ďalších miest, kam by verejnosť nemala mať prístup.