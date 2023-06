FOTO Hrozná tragédia! Pri prevrátení autobusu so svadobčanmi zomrelo 10 ľudí

CANBERRA – Najmenej desať ľudí zahynulo pri nehode autobusu so svadobčanmi na východe Austrálie. Došlo k nej vo vinohradníckej oblasti severne od Sydney v noci na pondelok, informovali miestna polícia a médiá. TASR správu prevzala od agentúry AP.

Autobus so skupinou približne 40 ľudí, ktorí sa vracali zo svadby, sa v hmlistom počasí prevrátil na kruhovom objazde v meste Greta pred polnocou miestneho času. Do nemocníc previezli ďalších 11 zranených, niektorých vrtuľníkom. Polícia oznámila, že do nemocnice vzali aj 58-ročného vodiča na povinné testy. Oblasť, kde k nehode došlo, je podľa vyjadrenia miestneho predstaviteľa významnou svadobnou a turistickou destináciou v Hunter Valley, najstaršom vinohradníckom regióne Austrálie.