Je váš sexuálny život s partnerom na bode mrazu? Desať tipov, ako ho oživíte! Ten tretí... no FUJ!

Zo spální mnohých párov sa vykráda romantika a čo je horšie, aj intimita. Kým v rokoch 2021/2022 spolu dvojice spávali v priemere 57-krát za rok, v súčasnosti je to len 47-krát. V roku to bolo dokonca 68-krát ročne, čo znamená asi 1,3-krát týždenne, informuje prieskum spoločnosti Nature And Bloom. Ak sa tento problém týka aj vás, nezúfajte. Expertka na vzťahy Kate Taylorová pre The Sun prezradila, čo by mohlo tlmiť chuť na sex a zároveň odhalila, ako obnoviť vášeň za päť minút.

Hanbíte sa za kilá navyše?

Ak vás od radovánok s partnerom odrádzajú prebytočné kilá, nie ste sami. Štúdia z roku 2016 odhalila, že čím boli ženy nespokojnejšie so svojím telom, tým menej chceli sex a tým menej zažívali orgazmy. Ani muži nie sú imúnni voči sexuálnemu zahanbovaniu tela. Podľa Nadácie pre duševné zdravie viac ako pätina mužov tvrdí, že ich imidž tela negatívne ovplyvnil ich sexuálny život. Ako to teda napraviť? Taylorová odporúča brušné tance. "Vyskúšajte päťminútový tutoriál brušného tanca na YouTube, ideálne s partnerom. Potrasenie bokmi vám pomôže sústrediť sa na to, čo vaše telo dokáže, nielen na to, ako vyzerá, a zvýši srdcovú frekvenciu, ako aj pomôže s prietokom krvi tam dole."

Trápia vás nevyriešené konflikty?

Ak ste obaja plní odporu než žiadostivosti, k milostnej chvíľke sa pravdepodobne nedostanete. Nie je preto prekvapením, že výskum zistil, že páry s najnižšími schopnosťami riešiť konflikty, inými slovami, tie, ktoré majú zášť, vykazovali najnižšiu úroveň spokojnosti so svojím sexuálnym životom. Riešenie podľa expertky spočíva v rannej rýchlovke. Nastavte si budík o päť minút skôr a povenujte sa vášmu partnerovi. Nezdržiavajte sa predohrou a namiesto toho sa snažte vyvrcholiť čo najrýchlejšie. Štúdia Univerzity v Cincinnati zistila, že upokojujúce a uvoľňujúce účinky ranného sexu môžu trvať až sedem dní. Potom sa dohodnite, ako svoje problémy vyriešite alebo ešte lepšie, súhlaste s tým, že nesúhlasíte. Podľa Gottman Institute sa páry najčastejšie hádajú kvôli problémom, ktoré sa aj tak nedajú vyriešiť.

Ste neustále v strese?

Čím viac sa cítite vystresovaní, tým menej sexu budete chcieť. Napätie zabíja vaše libido tým, že vás uvedie do stavu "bojuj alebo uteč", čiže zvýši srdcový tep a krvný tlak a zaplaví telo chemickým kortizolom, ktorý zabíja žiadostivosť. Riešením môže byť ovoniavanie potu toho druhého. Štúdia zverejnená v časopise Journal Of Neuroscience, o ktorej informovalo NBC News, zistila, že pach potu partnera ženy upokojuje a následne vzrušuje. Vôňa tiež znižuje hladiny kortizolu, ktorý by inak brzdil vzrušenie. Keď na vás zaútočí stres, priblížte sa k partnerovi a ovoniavajte ho. To by malo upokojiť vaše emócie.

Cítite úzkosť?

Ako stres, tak aj úzkosť môže spôsobiť pokles libida. Neustále sústredenie sa na otázku "čo ak?" vás núti premýšľať, zatiaľ čo vizualizácia najhorších scenárov vyčerpáva váš nervový systém. Ak je toto aj váš prípad, Taylorová odporúča sústrediť sa na synchronizované dýchanie. Zameranie sa na dych je tantrická technika, ktorá udržuje vaše myšlienky v prítomnosti, uvoľňuje napätie a upokojuje úzkosť. "Choďte do postele nahí s partnerom a ľahnite si tak, aby sa vám dotýkali hrudníky. Spojenie koža na kožu je skvelý spôsob, ako uvoľniť hormón oxytocín, ktorý zvyšuje pocity náklonnosti a dôvery." Pomáha vraj aj synchronizácia frekvencie dýchania, čiže vdychujte a vydychujte súčasne.

Necítite lásku?

Máte niekedy pocit, že partner s vami nechce nič viac ako sex? Cítiť sa nemilovaný alebo využívaný je najväčším zlom. Pomôcť by vám mohlo sledovanie televízie v posteli. Namiesto toho, aby ste sedeli pred televízorom v obývacej izbe, presuňte oblasť sledovania do svojej spálne. Nedávny prieskum VoucherCodes zistil, že páry s televízorom v spálni majú dvakrát toľko sexu ako tí, ktorí ho nemajú, a 29 percent z nich sa často rozvášnilo uprostred mimoriadne nudného programu. Schúľte sa pred nudnou šou a urobte si hru zo vzájomného bozkávania zakaždým, keď postava na obrazovke použije určité slovo.

Trápi vás menopauza?

Dôsledkom menopauzy, spolu s návalmi, depresiou a zmenami nálad, je to, že vaše intímne oblasti sú menej citlivé. Znížený prietok krvi znamená, že potrebujete silnejšiu stimuláciu, tenšia pokožka zas znamená, že vaše bežné hračky vás môžu viac dráždiť než stimulovať. Vyskúšajte preto špeciálne sexuálne hračky, ideálne s rôznymi nadstavcami, ktoré všetky oscilujú pri vysokých rýchlostiach. Dosiahnete tak vrchol bez toho, aby ste si pomliaždili alebo znecitlivili intímne partie.

Nedokážete sa vzrušiť?

Jednou z najlepších častí stabilného vzťahu je vedieť, ako sa navzájom vzrušiť. Časom však táto vedomosť môže viesť k nude. Všetko môžete napraviť tým, že si užijete hlasný sex. Štúdia na takmer 400 ľuďoch odhalila, že verbálna a neverbálna komunikácia počas sexu (napríklad kňučanie a stonanie) výrazne zvyšuje sexuálnu spokojnosť. "Naskočte do postele a namiesto toho, aby ste začali robiť svoje osvedčené pohyby, začnite hovoriť o najsexi scéne, akú ste kedy videli vo filme alebo knihe," poradila Taylorová.

Zanedbávate hygienu?

Kedysi ste sa pred rande celé hodiny kúpali a holili, no teraz možno stačí ľahká sprcha a ochlpenie príliš neriešite. Pohodlie vo vzťahu často vedie k tomu, že sa ku svojej osobnej hygiene postavíte príliš laxne. Riešením môže byť studená sprcha. Ponorenie do studenej vody zvyšuje hladiny estrogénu u žien a hladiny testosterónu u mužov, čo vedie k veľkému zvýšeniu libida. Efekt maximalizujete používaním sprchových gélov a mydiel s vôňami, ktoré zvyšujú sexuálny apetít.

Vadí vám nespravodlivé rozdelenie prác?

Dvojice, ktoré zdieľajú domáce práce, majú oveľa viac sexu ako tie, v ktorých väčšinu robí jedna osoba. Skúste sa preto vyšantiť v kuchyni. Podľa prieskumu spoločnosti Decluttr 50 percent ľudí tvrdí, že je pravdepodobnejšie, že budú mať sex so svojou polovičkou, keď dokončia domáce práce. Keď teda obaja priložíte ruku k dielu, cesta k intímnej chvíľke bude jednoduchšia.

Trápi vás únava?

Určite nie je jednoduché venovať sa pracovným a neskôr aj domácim povinnostiam. Pochopiteľne preto mnohých trápi únava. Ako to vyriešiť? Doprajte si šalát namiesto sladkých potravín, ktoré sú doslova preplnené cukrom. Hlávkový šalát je absolútnym favoritom, pretože vám môže pomôcť zvýšiť libido. Tiež sa ukázalo, že rukola zvyšuje hladinu testosterónu u mužov, zatiaľ čo kel, špenát a kapusta obsahujú vápnik, ktorý pomáha zvýšiť krvný obeh vo vašich intímnych oblastiach. Nezabudnite na tanier pridať aj potraviny plné omega-3 mastných kyselín, ako sú mastné ryby, avokádo, ľanové semienka, mandle alebo sušené ovocie, aby ste zvýšili hladinu energie a dokonca zvýšili citlivosť pokožky.