Myslíte si, že o potravinárskej fólii už viete všetko? OMYL! Využitie nachádza pri cestovaní, v záhradke či celulitíde

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Potravinárska fólia už našla využitie aj v záhradkárstve, v starostlivosti o telo, ale aj pri maľovaní. Možno vás však niektoré z tipov aj prekvapia. Ak vás čaká práca na záhrade a nemáte rukavice, potravinárska fólia vás dokáže ochrániť pred bolestivými mozoľmi. Stačí keď rukoväť lopaty, hrablí, alebo motyky obalíte do potravinovej fólie. Niekoľko vrstiev pomôže natoľko, aby sa vám ruky nešmýkali.

Make - up artistka Laura Biric prezradila beauty rutinu

Po maľovaní v byte, dome alebo na záhrade sa nám často stáva, že nevieme, čo so štetcom, ak ho na druhý deň chceme ešte použiť. Aby farba na ňom nezaschla, stačí ho obaliť do potravinovej fólie a na druhý deň ho môžete znovu použiť. Jedno balenie sa vám zíde aj v aute. Keď sa vraciate z turistiky s deťmi a nechcete, aby vám zašpinili auto, zabaľte ich topánky do vrstvy fólie. Bez obáv tak budete môcť pokračovať v jazde.

Pri cestovaní môžete do fólie zabaliť celý kufor. Ochránite ho tak pred pádmi a oškretím ale aj pred možným otvorením. Väčšina letísk už túto službu dokonca aj poskytuje, no ak tak urobíte doma, ušetríte si pár eur. Nezabudnite si však ešte jedno balenie na cestu späť, pretože ide o jednorazové riešenie. Rovnako vám vie poslúžiť aj pri preprave kozmetiky a vy sa tak vyhnete nepríjemnostiam s vyliatím do vašej batožiny.

Potravinárska fólia poslúži aj pri rezaných kvetoch. Ak sa bojíte aby prežili dlhšiu cestu, zabaľte stonky do vlhkej utierky, alebo papierového obrúska a potom zabaľte do fólie. Kvety tak vydržia dlhšie čerstvé. Fólia našla svoje využite aj pri starostlivosti o pleť. Pomáha efektívnejšie preniknúť účinným látkam ak si po nanesení masky prikryjete tvár kúskom fólie. Nezabudnite však na dostatočný priestor pre oči, nos a ústa. Podobný účinok má fólia aj pri boji s celulitídou. Zábal na vašich stehnách bude účinnejší ak si ich zabalíte do niekoľkých vrstiev fólie a necháte pôsobiť aspoň pol hodinu. Pokožka by tak po čase mala byť hladšia a účinné látky zo zábalu by mali opäť preniknúť s väčším efektom.