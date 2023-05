Nasledujúce dva dni sledujte oblohu: Vyskytne sa na nej tento neuveriteľne krásny úkaz

Tento jav je však viditeľný iba počas vzácneho časového okna krátko pred východom a po západe slnka. Čo ho spôsobuje? Keď sú Slnko, Zem a Mesiac v správnej polohe, slnečné svetlo sa odráža od všetkého snehu, ľadu a oblakov na našej planéte, aby osvetlilo temnú stranu Mesiaca, ktorú by sme inak nemohli vidieť.

Keď o tom da Vinci teoretizoval, Mikuláš Kopernik ešte ani neprišiel s teóriou, že Zem sa točí okolo Slnka. Ale vďaka umeleckému chápaniu svetla a tieňa a inžinierskemu chápaniu geometrie bol Leonardo schopný zistiť, odkiaľ pochádza popolavá žiara okolo polmesiaca, píše CNN. Slávny vynálezca mal pravdu, že Zem odráža svetlo, takže bolo možné vidieť obrys Mesiaca, ale astronauti z Apolla 11 z roku 1969 sa dozvedeli o niečo viac. Keď sa pozreli na Zem, svetlo sa neodrážalo od oceánov, ako si da Vinci myslel, ale od mrakov.

Každý, kto má výhľad na Mesiac, bude môcť vidieť Da Vinciho žiaru, ale na to, aby sa tak stalo, musia byť správne podmienky, tvrdí Christine Shuplaová z Lunar and Planetary Institute v Houstone. "Najľahšie je to vidieť počas dorastajúceho alebo ubúdajúceho polmesiaca. Na to, aby ste videli Mesiac, budete potrebovať jasnú oblohu, ale časti Zeme musia byť dostatočne zamračené, aby odrážali dostatočné množstvo svetla na Mesiac. Pozorovatelia oblohy by mali večer okolo západu slnka hľadať polmesiac v tvare banánu a pokúsiť sa vidieť zvyšok Mesiaca, slabo osvetlený," poradila Shuplaová.