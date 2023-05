Dietologička varuje: Tieto tri obľúbené potraviny vás nezasýtia, práve naopak!

Veľa ľudí si myslí, že chlieb alebo hranolčeky ich zasýtia na dlhú dobu. V skutočnosti však platí pravý opak – po týchto potravinách budete cítiť hlad oveľa intenzívnejšie. Dôvodov je hneď niekoľko. Pravdepodobne najväčším aktérom je vláknina. Ak jej v strave nemáte dostatok, budete hlad pociťovať častejšie a intenzívnejšie. Niektoré potraviny sú však na vlákninu bohatšie ako iné. Dietologička preto prezradila, ktoré tri potraviny vás jednoducho nenasýtia:

Biely chlieb

Biele pečivo je považované za jednu z najnezdravších potravín. Na rozdiel od celozrnných odrôd má totiž málo vlákniny. Vláknina je kľúčom k udržaniu hladu na uzde a k tomu, aby sa ste sa cítili dlhšie sýti. Telo pri trávení vlákniny produkuje acetát, ktorý putuje do mozgu a potláča pocity hladu. Krajec bieleho chleba má len 1 gram vlákniny, kým krajec celozrnného produktu má až trikrát viac.

Galéria fotiek (4) Zdroj: gettyimages.com

Nízky obsah vlákniny znamená, že biely chlieb má vysoký glykemický index (GI). Telo ho preto rýchlo rozkladá, čo spôsobuje rýchly nárast hladiny cukru v krvi. Na druhej strane to môže viesť k poklesu energie, po ktorej budete hladnejší ako predtým. Ako ale upozornila dietologička Nichola Ludlam-Raineová, druh chleba nie je až taký dôležitý. „Najdôležitejší však nie je druh chleba, ktorý máte, ale veľkosť porcie a to, s čím ho konzumujete. Ak si chcete dať biely chlieb, pridajte naň orechové maslo alebo avokádo, aby ste znížili GI. Alebo ešte lepšie, uistite sa, že je z kysnutého cesta, ktoré má nižší GI v porovnaní s normálnym bielym chlebom,“ vysvetlila Ludlam-Raineová.

Hranolčeky

Hranolčeky sú jednou z mnohých pochúťok na báze zemiakov, ktoré si mnohí radi doprajú. Hoci porcia môže byť lákavou pochúťkou, je nepravdepodobné, že by vás zasýtila. Hranolčeky majú totiž dosť vysoké skóre v indexe sýtosti – hodnotiaci systém vyvinutý austrálskymi výskumníkmi, ktorý odráža hlad po zjedení 240 kalorickej porcie rôznych potravín. Keď sú však zemiaky pečené alebo varené, dosahujú lepšie výsledky pri znižovaní hladu. Okrem toho, že príloha má nízky obsah vlákniny, má aj vysoký obsah soli, pričom porcia z McDonald's má 0,62 gramu soli. Práve konzumácia veľkého množstva soli zvyšuje pocity hladu. „Priemerný zemiak, ktorý skonzumujete s mierou, nezničí cestu zdravého stravovania. Ak je ale zemiak vypražený a skonzumujete ho príliš veľa, to by mohlo pokaziť zdravé stravovanie,“ dodala Ludlam-Raineová.

Galéria fotiek (4) Zdroj: thinkstock.com

Nízkotučný jogurt

Aj keď sa nízkotučný jogurt môže zdať zdravý, v skutočnosti často vyvoláva falošný pocit hladu. Ako náhradu prírodného tuku majú výrobcovia tendenciu pridávať cukor a sladidlá, aby produkt lepšie chutil. Príliš veľa cukru môže spôsobiť pokles energie a zvýšiť pocity hladu. Britská Národná zdravotnícka organizácia (NHS) dokonca nedávno vydala varovanie, že výmena cukru za sladidlá nepomôže pri chudnutí a môže viesť k zdravotným problémom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Okrem zložiek nízkotučného jogurtu môže byť problémom aj jeho textúra. Štúdia publikovaná v časopise Physiology & Behavior zistila, že ľudia, ktorí jedli jedlo, ktoré bolo potrebné žuť, sa cítili menej hladní. Tím medzinárodných vedcov zistil, že zvyšujúci sa počet žuvaní na sústo zvyšuje hladiny črevného hormónu, ktoré sú spojené s pocitom plnosti. Ludlam-Raineová však uviedla, že pokiaľ sa nechcete vzdať nízkotučného jogurtu, mali by ste si doň pridať bielkoviny. „Pridajte k nemu nasekané orechy alebo semienka, aby ste získali zdravé tuky, bielkoviny a vlákninu, ako aj ďalšie vitamíny a minerály,“ poradila dietologička.