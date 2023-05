Preživší jadrovej katastrofy v Černobyle prehovoril: Hororové symptómy! Týmto dodnes trpí

"Pre tých, ktorí ešte žijú z prvých dní havárie v černobyľskej elektrárni, bol život rozdelený - na život pred Černobyľom a život po ňom," povedal Jevgen Jakovlev pre Mirror. Jevgen bol hlavným výskumníkom oddelenia environmentálneho výskumu Národnej akadémie vied na Ukrajine. Po katastrofe odišiel do Černobyľu, aby analyzoval, čo sa stalo. Prišiel o tucet zubov, ale prežil. Spomína si, že predtým bol fyzicky zdatný a veľa behal, ale po Černobyle mal pocit, že stratil všetku výdrž. "Musel som si vziať dovolenku. Skúšal som chodiť, ale nemal som silu. Zjesť som mohol len pár lyžičiek medu alebo pohánky."

Podľa OSN počas prvých tridsiatich rokov po výbuchu asi 5000 prípadov rakoviny štítnej žľazy u detí a dospievajúcich na Ukrajine, v Rusku a Bielorusku súviselo s ožiarením. Experti tiež odhadli, že radiácia mohla spôsobiť asi 4000 prípadných úmrtí medzi viac exponovanou populáciou Černobyľu, ako sú pohotovostní pracovníci, evakuovaní a obyvatelia najviac kontaminovaných oblastí.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/AP Photo/ Volodymyr Repik

Mykhaylov príbeh

Mykhaylo Chruščenko mal v období tragédie 34 rokov a bol riaditeľom továrne na spracovanie potravín. Býval len niekoľko kilometrov od elektrárne, keď explodovala. "Neraňajkoval som, hneď som sadol do auta a išiel do práce. Vošiel som do kancelárie svojho nadriadeného a tam už prebiehalo malé stretnutie. Pamätám si slová: 'Počkáme na pokyny. Nikoho nepúšťajte von, nikam nechoďte'."

Asi týždeň po výbuchu Mykhaylo a jeho kolegovia zobrali deti z dedín a odviezli ich autom do Pryluky na severe Ukrajiny. "V tom čase som nevedel, že moje auto má rovnakú kontamináciu. Strávil som dvadsať dní vo vylúčenej zóne, kde sa dialo niečo strašné. Nevedel som to, pretože som nemal dozimeter. Dostali sme starý dozimeter, skontroloval som si auto a, samozrejme, mal som strach. Dozimeter zapraskal, keď som sa priblížil k autu."

Dnes už vyše 70-ročný muž prehovoril o svojich súčasných zdravotných problémoch. "Mám dva nočné stolíky naplnené liekmi. Jednu vec si liečim niekoľko dní a potom si dám pár dní pauzu a doliečim druhú." Chruščenko tvrdí, že jedna z jeho dcér má viac chorôb ako on. Vyskytli sa u nej po tom, ako ju odviezol autom do Pryluky. Je klasifikovaná ako invalidná a podlomené zdravie má aj jej 23-ročný syn. Vypadávajú mu zuby, opúchajú kolená.

Mykhayla a jeho rodinu po jadrovej havárii nakoniec evakuovali do mesta Borodyanka, ktorú vlani zbombardovali ruské jednotky. Svoje životné poslanie našiel v podpore obetí katastrofy. Skončil ako šéf Zväzu pre zdravotne postihnutých v Černobyle a v roku 2021 mu bol dekrétom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udelený štátny rád. Napriek odporúčaniu sa Chruščenko neustále vracal do Černobyľu: "Narodil som sa tam a vyrastal tam a moji rodičia sú pochovaní v Černobyle. Je to moja vlasť, stále je tam dom môjho otca. Neviem, čo sa s ním stalo počas vojny."