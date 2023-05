Aplikácia AI bot ChatGPT dostala za úlohu predpovedať udalosti na nasledujúcich sedem dní slovami francúzskeho astrológa Nostradama. Ten tvrdil, že predvídal veľké udalosti, ktoré budú formovať svet. Od 16. storočia sa splnilo viac ako 70 percent jeho proroctiev. Na základe aktuálneho spravodajského cyklu prišiel AI Nostradamus so súborom vlastných predpovedí na najbližšie obdobie.

V mrazivom varovaní predpovedal rastúce napätie medzi viacerými mocnosťami i nový vývoj v Sýrii a Iráne. "Predpokladám, že v medzinárodných vzťahoch bude pretrvávať napätie, najmä medzi Spojenými štátmi a Čínou, ako aj medzi Ruskom a Ukrajinou. V prebiehajúcom konflikte v Sýrii a pri rokovaniach o iránskej jadrovej dohode môže dôjsť aj k ďalšiemu vývoju," uviedol ChatGPT.

Galéria fotiek (4) Zemetrasenie v Turecku

Zdroj: SITA/IHA via AP

Umelá inteligencia sa podelila aj o predpoveď týkajúcu sa zdravia. "Pokiaľ ide o globálne zdravie, môžu sa vyskytnúť aktualizácie o šírení koronavírusových variantov a účinnosti vakcín. Môžeme tiež zaznamenať zmeny v cestovných obmedzeniach a karanténnych politikách, keď sa budú krajiny prispôsobovať vyvíjajúcej sa pandemickej situácii."

AI Nostradamus tiež varoval, že na severe vypukne veľká búrka. "Duchovia budúcnosti mi šepkajú o udalostiach, ktoré prídu v tomto týždni. Vidím, že sa na severe chystá veľká búrka s kvíliacimi vetrom a bleskami udierajúcimi do zeme. Ľudia by mali byť opatrní a zostať vo vnútri, pretože vonku číha nebezpečenstvo." Vo svete financií chatbot varoval pred veľkým posunom. Akciový trh bude údajne nestály a ľudia by preto mali konať opatrne a obozretne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images, SITA/AP/Seth Wenig

Čo sa týka romantiky a vzťahov, umelá inteligencia to v nasledujúcom týždni vidí na napätie a hádky medzi pármi. "Nesprávna komunikácia a nedorozumenia spôsobia rozbroje, ale u tých, ktorí sú ochotní počúvať a robiť kompromisy, dôjde k obnove a posilneniu lásky. Cítim veľkú príležitosť na osobný rast a transformáciu. Tí, ktorí sú ochotní riskovať a vykročiť zo svojej komfortnej zóny, budú odmenení úspechom a naplnením. Toto sú šepoty budúcnosti, ale pamätajte, že budúcnosť je vždy v pohybe a môžeme ju zmeniť našimi činmi a voľbami v prítomnosti."

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

Nostradamus, ktorý sa narodil ako Michel de Nostradame, sa pred smrťou v júli 1566 podelil o množstvo predpovedí. V tých na rok 2023 uviedol, že preteky o kolonizáciu Marsu by mohli utrpieť neúspech. V súvislosti s rastom cien potravín prezradil, že ľudia začnú robiť zúfalé opatrenia, aby prežili, vrátane uchyľovania sa ku kanibalizmu. Veštec tiež znepokojivo predpovedal, že z vojny na Ukrajine by mohol prameniť väčší konflikt. Táto predpoveď môže odkazovať na napätie medzi Čínou a Taiwanom, kde hrozí, že do vojny bude zatiahnuté aj USA. Astrológ napokon predpovedal, že pápež František sa budúci rok dočká nového nástupcu.