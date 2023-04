Týchto desať potravín vám s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí otravu jedlom

Nezávislá organizácia Consumer Reports zverejnila zoznam najrizikovejších potravín. Je nutné dodať, že kontaminácii zo strany väčšiny baktérií sa dá predísť dôsledným umytím alebo tepelným spracovaním potravín.

Listová zelenina

Jedným z pravdepodobných zdrojov kontaminácie šalátu je voda používaná na zavlažovanie šalátových polí. Keď sa hnoj z neďalekej výkrmne dostane do zavlažovacieho systému, baktérie zo zvieracích výkalov môžu skončiť vo vašom šaláte. Keďže šalátová zeleň sa bežne konzumuje surová a väčšina spotrebiteľov predbalený šalát nepremýva, existuje vyššie riziko, že vám bude zle. Skúste si kúpiť celé hlávky šalátu a odstrániť vonkajšie listy, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou zamorené baktériami. Ďalšou alternatívou je varenie (kelu, kapusty alebo mangoldu) namiesto toho, aby ste ich jedli surové.

Lahôdkové mäso a syry

Klobása, saláma, šunka, údeniny, krájané syry a mäkké syry, ako napríklad brie a queso fresco, sú často terčom listérie. Listéria je baktéria, ktorá dokáže prežiť nízke teploty chladničky, čo z nej robí obzvlášť zákernú hrozbu. Ak sa jeden kus salámy alebo syra dostane do kontaktu so špinavými rukami, celý pult lahôdok môže byť kontaminovaný odolnými baktériami. Viac ako 90 percent ľudí infikovaných listériou vyžaduje hospitalizáciu, tvrdí FDA. Odporúča sa kupovať balené lahôdkové mäso a syry, pretože niektoré výskumy naznačujú, že je menej pravdepodobné, že povedú k ochoreniu spôsobenému infekciou listériou. Ešte lepšie - vyhnite sa údeninám úplne alebo ich aspoň výrazne obmedzte. Okrem vysokého rizika otravy jedlom, ktoré predstavujú, sú často nutričnými nočnými morami plnými sodíka.

Mleté hovädzie mäso

Balené mleté ​​hovädzie mäso môže obsahovať nebezpečné kmene E. coli a salmonely. Tieto baktérie sa môžu dostať z kravského čreva na váš tanier. Mleté hovädzie mäso sa tiež považuje za nebezpečnejšie ako celé kusy, pretože baktérie môžu byť zmiešané v celom balení a môžu sa veľmi rozšíriť v spracovateľskom zariadení, kde sa mäso melie. Jedným z krokov, ako zabrániť šíreniu baktérií, je v obchode s potravinami dávať mäso do samostatných jednorazových vrecúšok. Keď budete doma, uložte ho vo vrecku alebo miske do chladničky alebo ho zmrazte. Myslite na obmedzenie aj pri príprave jedál. Majte samostatnú dosku na krájanie len na mäso. Nože používané na mäso umyte pred krájaním iných potravín. Umývajte si ruky v horúcej mydlovej vode predtým a po tom, ako sa dotknete mäsa. Ďalším základným princípom je riadenie teploty, ktoré sa začína udržiavaním mäsa v chlade: Úroveň baktérií sa môže zdvojnásobiť už za 20 minút medzi štyrmi a 60 stupňami Celzia. Takže mrazené mäso rozmrazte v chladničke, vyberte ho až tesne pred varením. Varené jedlo by nemalo stáť vonku dlhšie ako dve hodiny.

Cibuľa

Cibuľa pre svoju vrstevnatosť môže byť prekvapujúcou potravinou na zozname, no tiež bola viackrát stiahnutá z predaja pre obavu zo salmonely. Najpravdepodobnejšou príčinou býva kontaminovaná voda na zavlažovanie, možné zdroje môžu byť aj dobytok na neďalekej pôde či trus vtákov a iných voľne žijúcich zvierat. FDA uviedla, že v niektorých baliarňach cibule na "povrchoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, našla známky zvierat a škodcov, ktoré neboli kontrolované, udržiavané, čistené ani dezinfikované tak často, ako to bolo potrebné". Cibuľa sa často varí, čo zabíja väčšinu baktérií.

Kuracie mäso a morka

Salmonela je obzvlášť rozšírená u kurčiat a moriek, čiastočne preto, že ich zničenie môže rozšíriť baktérie a kvôli dodatočnej manipulácii potrebnej na rozrezanie vtákov na časti. Nepomáhajú im ani preplnené a špinavé podmienky, v ktorých často vyrastajú. Všetky kroky, ktoré podniknete pri nakupovaní, skladovaní a príprave mletého hovädzieho mäsa, platia aj pre hydinu. Umývanie pred prípravou sa neodporúča, naopak salmonela sa môže v dreze ešte skôr rozšíriť.

Papáje, broskyne a melóny

Zdá sa, že kontaminácia v prípade broskýň pochádza z výkrmní pre zvieratá. FDA zistila, že broskyňové sady blízko výkrmní a niektoré z týchto sadov boli pozitívne testované na kmene salmonely podobné tým, ktoré sa predtým našli u dobytka a hydiny. V tomto prípade to však nemuselo byť v závlahovej vode, ale v prachu a pôde kontaminovanej baktériami prenášanými vetrom a usadenými na plodinách. V prípade melónov či papájí problémy vznikajú, keď sa plody pred predajom nakrájajú na kocky alebo guľôčky. Preto si radšej kúpte celé ovocie a nakrájajte si ho sami doma. Umývanie pomáha v prvom rade odstrániť nečistoty a niektoré pesticídy, nie baktérie, ale aj tak sa to oplatí.

Múka

Aj malé množstvo tepelne nespracovaného cesta by mohlo stačiť na to, aby vám bolo zle od žalúdka. Aj keď si možno myslíte, že problémom sú surové vajcia, múka je tiež surová zložka, ktorú je potrebné pred konzumáciou vložiť do rúry. Tepelná úprava múky v rúre alebo mikrovlnke zabije salmonelu a akékoľvek iné škodlivé mikróby.