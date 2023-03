Mladík zverejnil geniálny trik, ktorý odhalí, či vás podvádza partner: Stačí vám na to jedna fľaša

LOS ANGELES - Muž z Los Angeles je podľa užívateľov TikToku hotovým géniom. Vďačí za to jednoduchému triku, ako odhaliť neveru svojej polovičky pomocou použitej fľaše. Jedna z komentujúcich sa domnieva, že autor príspevku musí byť bývalým agentom FBI. Ďalší ale upozornili na to, že trik nefunguje na všetky na páry.

Ľudia na TikToku označujú losangelského tvorcu obsahu Daniela Hentschela za génia. Spoločne s ostatnými sa podelil o zaujímavý trik, pomocou ktorého sa dá odhaliť nevera svojho partnera/ky. Všetko, čo potrebujete, je použitá fľaša s vodou. Hentschel tento trik nazval "podvádzacím testom".

"Tu je návod, ako otestovať svojich partnerov, aby ste zistili, či vás podvádzajú. Kúpte si použitú fľašu na vodu, ktorá by teoreticky mohla patriť komukoľvek. Predstierajte, že ste ju objavili v ich aute. Ak nemajú čo skrývať, povedia: ‚To nie je moje, neviem, koho to je‘. Ak sú však neverní, budú automaticky tvrdiť, že tá fľaša je ich," priblížil.

Video zaznamenalo už takmer 13 miiónov zhliadnutí. Mnohí trik pochválili s tým, že ho určite otestujú na svojej polovičke. "Tento muž musel pracovať pre FBI," uviedla jedna z komentujúcich. Nie všetci si ale myslia, že trik funguje. "Až na to, že auto môjho priateľa je jeden veľký neporiadok a na sto percent by si myslel, že tá fľaša je jeho, len ju stratil," upozornila jedna dievčina. "Moja priateľka má toľko fliaš na vodu a pamäť zlatej rybičky, takže pravdepodobne by povedala: ‚Ó, ďakujem‘ a myslela by si, že je jej," uviedol ďalší užívateľ.