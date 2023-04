Manželia sa presťahovali do domu svokrovcov: Otrasný smrad v kúpeľni? Keď odhalili príčinu, prišlo im zle

GOLD COAST - Misia istej Austrálčanky zistiť, prečo do sprchy presakuje špina, viedla k hrôzostrašnému objavu. Nájomníčka sa presťahovala do domu, ktorý vlastnili jej svokrovci. Rýchlo si všimla, že zo sprchového kúta ide nepríjemný zápach a špina. Za všetko môžu ukryté cigaretové ohorky, ktoré po sebe zanechali predošlí nájomníci.

Julia Lang-Maloneová sa vlani v júli spolu s manželom a deťmi presťahovala do domu v meste Gold Coast, ktorý vlastnili jej svokrovci. Iba nedávno ale zistila, že so sprchou nie je niečo v poriadku. Ukázalo sa, že za zápach a špinu šíriacu sa zo sprchového kúta sú zodpovedné skryté cigaretové ohorky. "Myslím si, že som na to prišla. Niekto hádzal cigarety do tohto malého štvorca tu na vrchu dutého rámu sprchy, takže teraz tam máme neobmedzenú zásobu cigaretových ohorkov," vysvetlila Lang-Maloneová vo videu. Vidno na ňom, ako jej manžel otvára dutý panel, v ktorom boli tisíce cigariet.

Manželia si uvedomili, že oba panely sprchového rámu slúžili ako popolníky. "Je to naozaj, ale naozaj smradľavé. V podstate sme zničili celú sprchu, čo je problém, aby sme sa dostali k cigaretám, ale nemali sme na výber, pretože to bolo nechutné a boli sme zúfalí," priblížila žena.

Zdá sa, že dutý hliníkový rám, ktorý drží sklo, má v spodnej časti dieru, odkiaľ sa všetok odpad splachuje aj na dlaždice v kúpeľni. Predchádzajúci majiteľ domu pravdepodobne poskytol nehnuteľnosť fajčiarom, ktorí spôsobili tento nechutný neporiadok. Predchádzajúci nájomcovia údajne fajčili v celom dome. "Koberec zo schodov zozelenel od nikotínu a vidno, že býval modrý. Všetky drevené prvky v dome boli žlté, záchod bol zafarbený do žlta, po stenách kvapkal nikotín. Nikdy som nič podobné nevidela. A na koberci v hlavnej spálni sú popáleniny od cigariet."

Na investigatívnej ceste dvojnásobnej mtky ju sleduje množstvo užívateľov TikToku. Jej videá majú celkovo viac ako 8,5 milióna zhliadnutí a množstvo komentárov. "Je neúctivé urobiť toto v cudzom dome. Mrzí ma, že sa musíte zaoberať takýmto neporiadkom," napísala jedna osoba. Julia doplnila, že spolu s manželom začnú odstraňovať sklenené panely, aby sa pokúsili vyčistiť všetky cigaretové ohorky.