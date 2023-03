Mužovi vážne ochorela manželka: Pred transplantáciou im urobili testy, to, čo odhalili, mu vyrazilo dych

Na Reddite sa objavil znepokojivý príspevok od anonymného muža, ktorý tvrdí, že je príbuzným svojej ženy. Ako adoptované dieťa netušil, odkiaľ v skutočnosti pochádza, píše Unilad. "Moja žena ochorela tesne po tom, čo sa nám narodil syn a potrebuje transplantáciu obličky. Skontrolovali sme to u jej príbuzných a žiadny z nich nebol vhodný ani životaschopný darca. Vedel som, že to bude dlhá cesta, tak som sa rozhodol, že sa nechám otestovať, aby som zistil, či jej môžem darovať obličku," začína svoje rozprávanie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Sme príbuzní, nerobím si srandu

Vedel, že to bude dlhá cesta, tak sa rozhodol, že sa nechá otestovať, aby zistil, či jej môže darovať orgán. Nedávno mu zavolali, že je vhodným kandidátom. "Lekár potom povedal niečo o tom, že chce urobiť dodatočné testovanie kvôli niektorým informáciám z výsledkov testu tkaniva HLA (ľudský leukocytový antigén). Veľa som o tom nerozmýšľal a súhlasil som," uviedol ďalej. Po ďalších testoch lekári mužovi povedali, že má so svojou partnerkou abnormálne vysoké percento zhody. Spýtal sa, čo presne to znamená. Zrazu mu to došlo - bol pravdepodobne polovičným súrodencom svojej manželky. "Sme príbuzní, nie, nerobím si srandu. Neviem, čo mám robiť, ale viem, že to môže byť zlé. Je to moja manželka a matka našich detí," pokračuje nešťastník.

Obrátil sa na ostatných užívateľov Redditu s prosbou o radu, ako riešiť túto nepríjemnú situáciu. "Ach, je mi ľúto toho chudáka, a to nielen preto, že je buď nevlastný súrodenec alebo bratranec svojej manželky, ale aj preto, že jej ešte nemôže povedať, čo sa deje," napísal jeden z komentujúcich. "Myslím, že v tomto bode, keď ste už ženatý a máte deti, to nemôžete odvolať, takže nevidím veľký zmysel púšťať túto bombu," poradil ďalší.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Manželke o všetkom povie až po operácii

Z príspevku, ktorý bol medzičasom vymazaný, sa stala hotová senzácia, preto muž neskôr informoval o svojej aktuálnej situácii. Rozhodol sa udržať všetko v tajnosti a pokračovať v transplantácii obličky. "Nikdy o tom nebudem rozprávať. Možno sa na svojho svokra budem pozerať inak, ale dúfam, že sa nič nezmení. Dúfam, že nikto z rodiny nepôjde na Reddit a nespojí si to," prezradil s tým, že svoju obličku daruje manželke. "Plánujem sa s ňou porozprávať po operácii a uzdravení. Rozhodneme sa, čo urobíme s našimi deťmi, či ich dáme otestovať alebo či im to vôbec niekedy povieme. Svoju ženu neopustím. Milujem ju a vždy tu pre ňu budem. Zložil som sľub a dodržím ho. Milujem ju viac ako nevlastnú sestru," uzavrel.