Americká študentka pobúrila esejou o štúdiu v Európe: No mohla toto myslieť vážne? Ľudia len krútia hlavou

NEW YORK - Americká študentka napísala esej o semestri, ktorý strávila v Taliansku. Skritizovala v nej svojich spolužiakov aj domácich. Esej sa stala virálnou, najmä preto, že sa nepáčila európskym čitateľom. Dievčina zrejme očakávala, že sa stane centrom pozornosti ostatných spolužiakov, no tí sa "odvážili" žiť svoj život bez toho, aby ju do neho zapojili.

Študentka žurnalistiky a medzinárodných vzťahov na New York University Stacia Datskovska napísala pre Insider esej o svojom štúdiu v zahraničí. Na sociálnych sieťach sa rýchlo rozšíril. Mladá Američanka v nej uvádza, že táto skúsenosť nebola taká, ako očakávala. Obyvateľov Florencie opísala ako nepriateľských a kritizovala svojich spolubývajúcich v zahraničí za to, že väčšinu víkendov cestujú iba preto, aby mali čo dať na sociálne siete. Stacia vraj často zostávala sama a bola neustále frustrovaná z toho, že život pokračoval v New Yorku, zatiaľ čo ona mala pocit, že mrhá svojím drahocenným časom vo Florencii. "Nie som si celkom istá, na koho som počas môjho pobytu v Taliansku zanevrela viac; či na mojich amerických spolužiakov alebo na miestnych obyvateľov."

Esej

"Predstavovala som si zábavné večery so svojimi spolubývajúcimi , letné úlety s ľuďmi, ktorí by ma volali 'bella', zmrzlinu, ktorá by mi kvapkala po prstoch v horúčave, a prírodné víno, ktoré sa bez námahy spája s dobrou konverzáciou. Ľudia, ktorí so mnou zdieľali priestor, mali asynchrónne rozvrhy, čo znamená, že boli vonku v rôznych časoch dňa a noci. Niektorí išli autobusom do nášho kampusu na okraji mesta, zatiaľ čo iní išli po škole do obchodu s panini All'Antico Vinaio a občas si odskočili domov robiť domáce úlohy. Mnohí by chodili von až do bieleho rána, aby využili mladý vek alkoholu v Taliansku," opisuje študentka pobyt v Taliansku v jednej časti.

Na párty vraj nechodila a sústredila sa na svoje úlohy. "Keďže trojdňové víkendy sú štandardom pre študijné programy NYU v zahraničí, takmer každý sa rozhodol ísť na Oktoberfest za 20 dolárov od Ryanairu alebo do Chorvátska či Mníchova. Zdalo sa mi to ako vyčerpávajúca forma úniku. Bola som presvedčená o tom, že moji rovesníci to robia len preto, aby osviežili svoje profily na sociálnych sieťach a prinútili svojich kamarátov doma žiarliť." Aj ona sama ale cestovala do zahraničia, napríklad do Nice, Lugana, Londýna, na Maltu či do Dubaja.

"Počas osamelých víkendov som behala popri rieke Arno, navštevovala bezplatné výstavy v galérii a varila z ingrediencií, ktoré som našla na miestnych zeleninových trhoch. Zostala som v byte úplne sama. Tento nedostatok ľudskej interakcie mi nepomohol cítiť sa optimisticky. Bola som rozčarovaná z toho, že nikto z môjho študijného programu v zahraničí nevyznával rovnaké hodnoty ako ja."

Nenaplnili sa jej stereotypy

Esej sa čoskoro stala virálnou na Twitteri a komentáre na seba nenechali dlho čakať. "Ako Taliana ma táto esej vyviedla z omylu. To, čo očakávala, boli stereotypy a keď sa jej očakávania nenaplnili začala protestovať. To je všetko," napísala jedna žena. "Nazval by som to syndróm Emily v Paríži, vec, pri ktorej si (najmä) americké dievčatá prichádzajúce do Európy z nejakého nejasného dôvodu myslia, že sa stávajú novým centrom našich životov," myslí si iný užívateľ.

"Aká hrôza byť vystavený iným kultúram, cestovať lacno po Európe, musieť študovať bez práce, musieť sa deliť s ľuďmi s iným vkusom a záujmami a, navyše, keď sa vrátite do New Yorku, všetci sa posunuli dopredu bez toho, aby na teba čakali," poznamenala ironicky iná osoba. Datskovska ukončila svoju esej vyhlásením, že si bola vedomá, že jej pocity nie sú skúsenosťou každého študenta vysokej školy. "Ale tiež nemôžem byť jediná, kto si myslí, že štúdium v zahraničí je nočná mora," uzavrela.