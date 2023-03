Učiteľka prezradila zázračnú vetu, ktorá vždy donúti študentov k... Hotové kúzlo!

NEW YORK - Asi každý učiteľ pozná ten pocit, keď sa snaží prinútiť žiakov, aby sa pustili do úloh. Zvlášť, keď je to potrebné opakovať znova a znova. Táto pedagogička sa podelila o frázu, ktorú vždy použije, keď chce, aby sa jej študenti ihneď pustili do vypracovania úloh. Tvrdí, že táto jednoduchá veta funguje ako kúzlo.

Americká učiteľka Sarah sa od jedného z členov podporného personálu vo svojej triede naučila frázu, ktorú vo svojej profesii používa pravidelne. Nabáda ňou svojich študentov, aby sa do školskej práce pustili ihneď. So zázračnou vetou sa podelila vo videu, ktoré zverejnila na TikToku.

"V detstve som počúvala, že odkladať veci znamená byť neposlušný a mám pocit, že už to deťom jednoducho nemôžete povedať, pretože je to trochu kontroverzné," vysvetľuje. Premýšľala preto nad tým, ako by niečo také mohla povedať inak. Po veľmi užitočnom rozhovore s pedagogickými asistentmi nakoniec našla presne tie slová, ktoré hľadala. "Je to veľmi jednoduché, krátke a výstižné a študenti vedia, čo to znamená. Pozriem sa na nich, poviem ich meno a poviem: ‚Prvýkrát som ťa požiadala, nie druhýkrát, nie tretíkrát, žiadam ťa prvýkrát.‘ V podstate je to rovnaký princíp, ale menej kontroverzný a priamočiarejší voči žiakom," pokračuje Sarah.

Jej jednoduchý trik ocenilo viacero učiteľov. "Dnes som premýšľal o tom, ako bojovať proti 10 000-násobnému opakovaniu pokynov niektorým z mojich detí. Skúsim to zajtra," napísal jeden z nich. "Používam frázu: ‚Ďakujem, že si ma na prvýkrát poslúchol‘ alebo hovorím: ‚Pozerám sa na tých z vás, ktorí ma počúvli už na prvýkrát‘," podelil sa o svoj tip ďalší pedagóg.