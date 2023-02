VIDEO z Ruska totálne zmiatlo ľudí: Rozlúsknite záhadu! Kto tlačí kočík na ceste?

Uprostred vojny sa Rusku podarilo vytvoriť buď najsofistikovanejšiu kamufláž na svete, alebo dokázať existenciu duchov. Jeden z užívateľov Redditu sa podelil o video, na ktorom sa kočík hojdá sám od seba na zasneženej ulici. Po dôkladnom skúmaní je však vidno, že pri kočíku stojí človek v sivom kabáte, preto splýva so snehom na ceste. "Ruská úroveň kamufláže," píše sa v príspevku.

Podarená kamufláž mnohých zmiatla. "Myslel som si, že je to vietor, čo je v Rusku celkom bežné," uviedla jedna osoba. "Najprv som si myslel, že je to kočík ovládateľný na diaľku. Trvalo mi dlho, kým som si vedľa neho všimol osobu," napísal niekto iný.

Ďalší podotkli, že v kočíku nemusí byť žiadne dieťa a vojak ho používa na to, aby sa ukryl pred nepriateľom. "Môj mozog si začal myslieť, že je to ruský vojak ukrytý v kočíku s pohonom vyrobeným tak, aby bol nenápadný. Jedna moja časť očakávala, že uvidí vyčnievať hlaveň ostreľovacej pušky," napísal iný komentujúci. Najlogickejšie vysvetlenie však priniesol muž so znalosťou pixelácie. "Kompresia videa určite zvyšuje efekt. Kompresia v podstate spriemeruje podobné pixely, ktoré sú vedľa seba. Dámsky kabát a nohavice boli dostatočne farebne blízke pozadiu, takže algoritmus ich spriemeroval," priblížil.