Poliak urobil vodičák až na 58. pokus: Takúto chybu urobil počas prvej skúšky! Snáď tak nebude jazdiť v reálnom živote

Bogdan Matusiak sa snažil získať vodičský preukaz od roku 2018 a teoretickú skúšku zvládol na prvýkrát. Problémom, a to dokonca dlhoročným, bolo šoférovanie. "Praktickú časť skúšky som prvýkrát absolvoval v roku 2019. Na cvičisku som prešiel cez plnú čiaru, narazil som do kužeľa a neuspel som," povedal 60-ročný Matusiak pre televíznu stanicu.

Ďalšie pokusy dopadli rovnako, až do stredy 15. februára. "Test som absolvoval na 58. pokus a nakoniec som sa od skúšobného komisára dozvedel: 'Zvládli ste to, výsledok je pozitívny'," uviedol novopečený vodič, ktorý sa teraz podľa vlastných slov chystá do svojej záhrady, ktorá je vzdialená asi sto kilometrov od Lodže.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Vytúžený vodičský preukaz stál Bogdana približne 10 000 zlotých (2094 eur). Každá skúška stála 140 zlotých (29 eur) a priplatil si aj za ďalšie lekcie autoškoly. "Som naozaj rád, že to dopadlo dobre a najmä dúfam, že pán, ktorý už nie je najmladší, bude jazdiť bezpečne a v súlade s pravidlami," skonštatoval riaditeľ regionálneho centra Piotr Romek. Počas svojho pätnásťročného pôsobenia sa presvedčil o tom, že z času na čas niekto potrebuje tridsať pokusov, kým sa mu podarí zložiť skúšku na vodičák. "Pán Bogdan je ale určite rekordman," dodal Romek.