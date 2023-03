Šokujúce zistenie o mužských penisoch: Toto sa s nimi stalo za posledné tri desaťročia

STANDFORD - Nová štúdia zistila, že priemerný penis sa za posledných 29 rokov zväčšil o 24 percent. Napriek pozitívnemu zneniu zistenia to nemusí až taká dobrá správa. Zdá sa totiž, že je za tým životné prostredie, ktoré ovplyvňuje naše hormonálne systémy.

Podľa trendov v údajoch o mužskom reprodukčnom zdraví sa kvalita spermií a hladiny testosterónu za posledných niekoľko desaťročí znížili, čo je alarmujúce pre profesora urológie na Stanfordskej univerzite Michaela Eisenberga. Existuje tiež vyššia miera vrodených chýb u mužov, ako je hypospádia či kryptorchizmus. Experta to prinútilo premýšľať nad tým, či by sme sa mali obávať iných rozdielov v reprodukčnom zdraví mužov, uvádza Standford Medicine’s Scope.

V štúdii zverejnenej v časopise The World Journal of Men's Health Eisenberg a jeho kolegovia zhromaždili údaje zo 75 štúdií uskutočnených v rokoch 1942 až 2021, ktoré informovali o dĺžke penisu 55 761 mužov. Zistili, že priemerná dĺžka stoporeného údu sa za 29 rokov zvýšila o 24 percent. Tento trend bol zaznamenaný po celom svete. Eisenberg si myslí, že tento nárast môže byť indikátorom toho, že vystavenie sa látkam znečisťujúcim životné prostredie alebo sedavému spôsobu života spôsobujú zmeny súvisiace s reprodukciou. "K nárastu došlo v relatívne krátkom čase. Každá celková zmena vo vývoji ľudí je znepokojujúca, pretože náš reprodukčný systém je jednou z najdôležitejších častí ľudskej biológie. Ak vidíme takúto rýchlu zmenu, znamená to, že sa s našimi telami deje niečo silné," uviedol profesor.

Za zmenou je prostredie, v ktorom žijeme

V hre môže byť množstvo faktorov, ako je vystavenie chemikáliám, ako sú pesticídy alebo hygienické výrobky, ktoré interagujú s našimi hormonálnymi systémami. Tieto chemikálie narúšajúce endokrinný systém a je ich veľa; existujú v našom prostredí aj strave. Ako meníme konštitúciu nášho tela, ovplyvňuje to aj jeho hormonálne prostredie.

Chemická expozícia bola tiež považovaná za príčinu, že chlapci a dievčatá vstupujú do puberty skôr, čo môže ovplyvniť vývoj pohlavných orgánov. Eisenberg sa chce pozrieť aj na iné populácie pacientov, napríklad deti, aby vedci mohli zistiť, či existujú podobné zmeny. Dodal, že je tiež dôležité zistiť, či sa podobné zmeny vyskytujú aj v ženských reprodukčných orgánoch.