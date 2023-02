Ženy, pozor! Niektoré prípravky na vyrovnávanie vlasov môžu viesť k tomuto vážnemu zdravotnému problému

Izrael podľa profesorky a vedúcej štúdie Lindy Šavitovej ako prvý zdokumentoval početné prípady negatívneho vplyvu týchto prípravkov na obličky. Izraelské ministerstvo zdravotníctva následne v januári zakázalo všetky výrobky, ktoré obsahujú inkriminovanú zložku, kyselinu glyoxalovú. Svoje zistenia vedci medzičasom zverejnili v odbornom časopise American Journal of Kidney Diseases.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Šavitová dúfa, že to prinúti lekárov po celom svete, aby sa začali pýtať pacientov s obličkovým zlyhaním, najmä mladých žien, ktoré tvoria väčšinu klientiek spomínaných procedúr, či podstúpili kúru na vyrovnávanie vlasov. Profesorka predpovedá, že budú odhalené ďalšie prípady zdravotných problémov súvisiacich s prípravkami na vyrovnávanie vlasov. "Za posledné tri roky sme zdokumentovali 26 prípadov akútneho poškodenia obličiek a odkedy bol výskum vykonaný, sa počet prípadov v Izraeli zvýšil na 38. Máme podozrenie, že v Izraeli je to len špička ľadovca a domnievame sa, že mnoho prípadov je aj inde."

U pacientok zapojených do výskumu boli po použití spomínaných prípravkov zdokumentované bolesti brucha, nevoľnosť, zvracanie a vyrážka na pokožke hlavy. Ich priemerný vek bol 28 rokov, väčšina z nich nemala predchádzajúce zdravotné problémy, jedna zo žien bola tehotná. "Žiadna z nich nezomrela a poškodenie bolo vratné, ale tri slečny boli niekoľko týždňov na dialýze a niekoľko z nich potrebovalo biopsiu obličiek, čo je invazívne. Niektoré strávili nejaký čas na jednotke intenzívnej starostlivosti, takže je to vážne," povedala Šavitová.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Prípravky, ktorých sa štúdia týka, obsahujú kyselinu glyoxalovú, bežnú zložku krémov na takzvané trvalé narovnanie vlasov, ktoré vydržia niekoľko mesiacov. Tieto prípravky sa obvykle aplikujú v salónoch, ale občas ich ľudia používajú aj doma. "Videli sme, že kyselina glyoxalová sa môže vstrebať do kože a akonáhle sa dostane do krvného obehu, môže sa metabolizovať na oxalát, potom prejsť do obličiek a spôsobiť poškodenie," vysvetlila Šavitová. Oxalát sa vyskytuje prirodzene, ale v nadmernom množstve môže spôsobiť zlyhanie obličiek. Vzhľadom na to, že desiatky pacientok, ktoré tieto prípravky použili, museli následne podstúpiť liečbu v nemocnici, je pravdepodobné, že chemikálie v menšej miere poškodila obličky mnohým ďalším ženám, ktoré o tom však nevedia.