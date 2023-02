Expert prezradil, prečo by ste nikdy nemali ísť spať s mokrými vlasmi: Nechutný dôvod

LONDÝN - Zvyknete si po umytí vlasov ľahnúť do postele a nevadí vám, že ich máte ešte mokré? Podľa odborníka robíte veľkú chybu a vo vlastnom záujme by ste sa mali takémuto konaniu vyhýbať. Neohrozujete ním totiž iba kvalitu koruny vašej krásy, ale aj vlastné zdravie.

Umývanie vlasov vo večerných hodinách zvyčajne spôsobí, že skončíte v posteli ešte skôr, ako sa vám stihnú vysušiť. Možno si dokonca myslíte, že tento spôsob je lepší ako fénovanie, ale mýlite sa. Odborník na spánok Max Stephens zo spoločnosti The Sleep Checklist poukazuje v tejto súvislosti na viaceré riziká. Podľa jeho slov sa štrukturálna integrita vlasov oslabuje vždy, keď sú mokré, a preto sú náchylnejšie na lámanie, čiže trenie o vankúš spôsobuje ich krepovatenie. "Keď sa počas spánku prehadzujete a otáčate, vaše vlasy sú vystavené tlaku a ten je príčinou ich poškodenia," vysvetlil pre Mirror Online.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Vlhké vlasy zároveň podporujú množenie baktérií v posteli a na vankúši, čo môže viesť k tvorbe akné a lupín. Vzniknúť môžu aj problémy s dýchaním v prípade, ak sa v tomto vlhkom prostredí vytvorí pleseň. Ak už musíte ísť spať s mokrými vlasmi, mali by ste podľa experta investovať do nepremokavých obliečok, pretože zabránia prenikaniu vlhkosti do vankúša a hromadeniu škodlivých plesní a baktérií. Hladké tkaniny spôsobujú menšie trenie pri prehadzovaní a otáčaní počas spánku a tiež pomáhajú zachovať vo vlasoch prirodzené oleje, ktoré podporujú ich zdravie.

V období, keď sa snažíme ušetriť za energie, je tiež dôležité pripomenúť, že keď idete spať s mokrými vlasmi, zrejme zvyšujete teplotu kúrenia, aby ste necítili chlad. Navyše ráno miniete viac elektrického prúdu, pretože si budete musieť vlasy upraviť. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako sa vyhnúť týmto rizikám, je znížiť počet umývaní vlasov. "Aj keď znie táto rada zjednodušene, pomáha minimalizovať ich poškodenie," hovorí Max. Vlhké vlasy, ktoré sa hodinu sušia na vzduchu, sú tiež oveľa lepšia voľba, ako keď idete spať a máte ich ešte úplne mokré. Ak máte čas umyť si vlasy skôr počas dňa, bude to výhodnejšie nielen pre ne, ale aj vaše zdravie.