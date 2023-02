WHO varuje: Aj vy ste si mysleli o pandémii toto? Zabudnite, takáto je pravda

ŽENEVA - Odborníci dospeli k záveru, že pandémia ochorenia COVID-19 naďalej zostáva celosvetovou zdravotnou núdzou. Dúfajú však, že sa dostávame do bodu prechodu. Pokračovanie v klasifikácii pandémie ako mimoriadnej udalosti ale neznamená, že situácia je taká vážna ako predtým.

"Za posledných osem týždňov prišlo v dôsledku covidu-19 o život viac ako 170 000 ľudí. A to sú len hlásené úmrtia. Vieme, že skutočný počet je oveľa vyšší," uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Núdzový výbor WHO pre medzinárodné zdravotné predpisy na svojom poslednom stretnutí dospel k záveru, že "zatiaľ čo eliminácia tohto vírusu z ľudských a zvieracích rezervoárov je vysoko nepravdepodobná, je možné dosiahnuť zmiernenie jeho ničivého vplyvu na chorobnosť a úmrtnosť a malo by byť aj naďalej prioritným cieľom", píše Science Alert.

Pandémia prehĺbila problémy

Výbor poznamenáva, že zdravotnícke systémy sa okrem iných chorôb snažia vyrovnať so súčasnou úrovňou COVID-19. Pandémia prehĺbila celosvetový nedostatok pracovnej sily v zdravotníctve. Realita, ktorej naši zdravotnícki pracovníci stále čelia, sa však neodráža v činnostiach bežnej populácie. Celosvetové zníženie testovania a podávania správ poukazuje na jednu z najväčších súčasných výziev - pandemickú únavu, ktorá zasahuje aj lídrov a odborníkov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Andreea Alexandru

Napriek týmto pretrvávajúcim problémom mnohé krajiny vrátane USA už ukončili, alebo čoskoro plánujú ukončiť prevádzku núdzových zdravotných zariadení, čo vystaví pacientov zvyšujúcim sa nákladom na liečbu. "Moje posolstvo je jasné - nepodceňujte tento vírus. Prekvapuje nás a bude nás stále prekvapovať a bude zabíjať, pokiaľ neurobíme viac pre to, aby sme dostali zdravotnícke nástroje k ľuďom, ktorí ich potrebujú a komplexne riešili dezinformácie," varuje Ghebreyesus.

Pozornosť voči vírusu celosvetovo klesá

Je jasné, že SARS-COV-2 sa v dohľadnej budúcnosti natrvalo etabluje v populáciách ľudí a zvierat, čo znamená, že je ešte dôležitejšie pokračovať v dynamike očkovania, najmä najzraniteľnejších ľudí. Reakcia obyvateľstva aj vlád však v tejto kritickej oblasti slabne, dokonca aj v krajinách ako Austrália, kde mali spočiatku vysokú mieru zaočkovanosti. Okrem toho WHO vyzýva na neustály podporný výskum vírusu a liečby, nepretržitý dohľad, včasné používanie antivírusových látok, posilnenie ochranných opatrení a boj proti dezinformáciám.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Pixabay

Pokračovanie v klasifikácii pandémie ako mimoriadnej udalosti neznamená, že situácia je taká vážna ako predtým. Hybridná imunita získaná vďaka očkovaniu a prirodzeným infekciám znížila jej závažnosť. Cieľom je prejsť na udržateľnejšiu, dlhodobú fázu manažmentu covidu-19. Zanedbávanie opatrení na zníženie pozitívnych prípadov však riskuje pokrok, ktorý sme dosiahli. "Stále dúfame, že v nasledujúcom roku svet prejde do novej fázy, v ktorej znížime počet hospitalizácií úmrtí," dodáva šéf WHO.