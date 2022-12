Najdlhšie hospitalizovaný pacient s COVIDOM-19: Už tretí rok je v nemocnici, nakazil sa spolu s bratom

Steve Laviniere (59) a jeho brat - dvojča Bobby, obaja dídžeji domácej hudby v Londýne, sa nakazili vírusom v marci 2020 na koncerte v Madride, uvádza Daily Mail. V rámci liečby museli byť napojení na ventilátor. Zatiaľ čo Bobbyho po siedmich dňoch odpojili a trvalo dva mesiace, kým sa zotavil, Steve utrpel zlyhanie viacerých orgánov spolu so zápalom mozgu. Už tretí rok leží preto v nemocnici. Nie je schopný chodiť a musí byť kŕmený cez hadičku.

Fundraiser Event Announced For Bobby & Steve's Steve Laviniere Disabled From COVID-19 Health Complications https://t.co/B0Sadf38wP pic.twitter.com/kKwEB84NXE — trichome (@trichomeinc) July 21, 2021

Do nemocnice bol prijatý len tri dni po tom, ako vtedajší britský premiér Boris Johnson po prvý raz zavrel Spojené kráľovstvo do karantény. Lekári uviedli Laviniera do medicínsky vyvolanej kómy, pričom utrpel zriedkavý neurologický stav nazývaný akútna hemoragická leukoencefalitída (AHLE). Bobby tvrdí, že ľudia s AHLE normálne neprežijú týždeň a verí, že je to zázrak, že jeho brat je stále nažive. "Jeho duša je stále tu, viem, že nás počuje a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ho dostali domov," povedal.

Forthcoming Bobby&Steve dates 08.02.20 - POW BRIXTON 29.02.20 - GROOVE ODYSSEY MINISTRY 07.03.20 - MADRID... Posted by Stephen Laviniere on Friday, January 24, 2020

Steve navštevuje svoj domov na niekoľko hodín každých osem týždňov. Jeho rodina si myslí, že by sa mohol budúce leto vrátiť domov. Po dokončení renovácie domu bude chodiť domov na víkendy, nie je však ešte jasné, ako sa budú o neho starať.