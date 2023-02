Sedem "zdravých" návykov, ktoré v skutočnosti škodia vášmu zdraviu: Už ten prvý je veľmi prekvapivý

Výsledky štúdií často poskytujú rôznorodé závery a rôzni lekári často dávajú rôzne rady. Čo ak nie sú pre vás niektoré veci, ktoré začleňujete do svojej rutiny, až také dobré, ako ste si mysleli? Stránka Best Life zhrnula sedem návykov, o ktorých si mnohí myslia, že prospievajú ich zdraviu, no realita je zrejme presne opačná.

Každodenné cvičenie

Nikto nespochybňuje dôležitosť pravidelného cvičenia. Pohyb tela môže zlepšiť zdravie srdca, pomôcť udržať si zdravú hmotnosť, zlepšuje náladu a dodá telu viac energie. Aj v tomto je ale dôležité urobiť si prestávku. "Zranenia z preťažovania a pretrénovania sú veľmi časté. Veci ako zápal šliach, natiahnutie svalov, stresové zlomeniny a dokonca aj len únava a vyčerpanie sa môžu stať, keď svoje telo tlačíme ďalej, ako chce,“ hovorí rodinná lekárka Laura Purdyová.

Prespávanie počas víkendov

Väčšina dospelých potrebuje pre optimálne zdravie spať sedem až deväť hodín denne. Ak toto množstvo nedosiahnete, možno sa vám to nepodarí ani vykompenzovaním v podobe dlhšieho spánku počas voľných dní. Štúdia z roku 2017 zistila, že ženy, ktoré cez víkendy spali dve alebo viac hodín navyše, aby dobehli zameškaný spánok, mali väčšiu pravdepodobnosť horšieho zdravia srdca ako tie, ktoré cez víkend nedospávali. "Pre naše telá je najlepšie mať konzistentný rozvrh. Je dôležité, aby sme sa snažili ísť spať a vstávať v rovnakom čase každý deň. Náš mozog, naše telá, naše hormóny fungujú najlepšie, keď im dáme veľmi predvídateľný cyklus. Ak máte obzvlášť vyčerpávajúci týždeň, môže byť potrebné z času na čas si prispať. Ale zvyknúť si na nepravidelný spánok môže v skutočnosti viesť k ešte väčšiemu poškodeniu zdravia," upozorňuje Purdyová.

Šálka bylinkového čaju pred spaním

Popíjanie teplého bylinkového čaju sa môže zdať ako dobrý spôsob, ako pripraviť myseľ a telo na spánok. Tento upokojujúci nápoj ale nemusí mať takýto účinok. Existuje nesprávny názor, že všetky bylinkové čaje sú bez kofeínu. Bylinky ako ženšen, ginko a guarana sú, naopak, veľmi energizujúce. Najlepšie je preto sa im vyhnúť, ak sa chystáte na nočný spánok.

Uvoľnenie pri pohári červeného vína

Ďalší obľúbený spôsob relaxu je vypitie pohára červeného vína. Pre vaše srdce to ale nemusí byť práve dobrý nápad. Štúdia z novembra 2022 zverejnená v časopise JAMA Network Open zistila, že pitie akéhokoľvek množstva alkoholu je škodlivé pre zdravie.

Opaľovanie

Aj keď si pravdepodobne všetci dobre uvedomujeme súvislosť medzi slnečným žiarením a rakovinou kože, niektorí z nás sú stále presvedčení o tom, že dostať trochu farby z času stráveného na slnku je zdravé. Purdyová však túto myšlienku spochybňuje. "Určite sa neopaľujte! Vždy, vždy používajte opaľovací krém na akúkoľvek exponovanú pokožku. Slnečné lúče napriek tomu, že zvyšujú hladinu vitamínu D v tele, urýchľujú proces starnutia pokožky a zvyšujú riziko rakoviny kože. Neviem, či existuje nejaké zdravé, dobré alebo žiaduce množstvo UVA a UVB žiarenia, ktoré môžem odporučiť." Vitamín D môžete získať aj z potravín alebo doplnkov stravy.

Vynechanie všetkého cukru

Z množstva dôkazov vyplýva, aký zlý je pre nás cukor, najmä rafinované cukry, ktoré nájdete v mnohých spracovaných potravinách, pečive a iných maškrtách. Aj v tomto prípade je ale kľúčom ku všetkému striedmosť. Štúdia zverejnená v máji 2014 v časopise American Journal of Clinical Nutrition zistila, že konzumácia pridaného cukru nebola spojená so zvýšeným rizikom úmrtia. American Heart Association (AHA) odporúča obmedziť pridané cukry na maximálne šesť percent kalórií každý deň. Odborníci pritom nerozlišujú medzi druhmi cukru, takže aj keď si možno myslíte, že takzvané prírodné cukry sú lepšie, nemusí na tom až tak záležať. Vaše telo totiž netuší, či cukor v strave pochádza z cukorničky na stole, medu alebo agávového sirupu.

Pitie kombuchy

Veľa ľudí pije v súčasnosti vo veľkom kombuchu v snahe zlepšiť zdravie svojich čriev. Šumivý nápoj však môže pridať do jedálnička zbytočné kalórie. Časté pitie sladených nápojov je spojené s prírastkom hmotnosti, obezitou, cukrovkou 2. typu, srdcovými chorobami, chorobami obličiek, zubným kazom, dnou a typom artritídy.