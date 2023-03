Naučte sa oddychovať: Stačí urobiť iba túto jednoduchú vec! Tej zmene nebudete veriť

BRATISLAVA - Moderná doba kladie na nás príliš veľa požiadaviek. Musíme byť neustále v pohotovosti a nedokážeme vypnúť. Výskumníci sa však v jednom zhodujú, definovanie odpočinku je ťažšie, ako by sa dalo očakávať. Trávenie času s priateľmi je príjemné, no mnohokrát veľmi unavujúce. Podľa vedcov je oveľa dôležitejšie naučiť sa tráviť čas osamote.

Túto skutočnosť potvrdzuje aj medzinárodná vedecká štúdia zverejnená v roku 2016, ktorá je stále aktuálna. Vedci vďaka nej zistili, že pred spoločnosťou priateľov, rodiny a známych je dôležitejšie naučiť sa tráviť čas úplne sám.

Výskumný kolektív z Durha University v spolupráci s BBC uskutočnil rozsiahlu štúdiu s názvom The Rest Test. Vzorkou im bolo vyše 18 000 respondentov zo 134 krajín sveta. Za úlohu mali zostaviť rebríček ich desiatich najpopulárnejších odpočinkových aktivít a subjektívnych skúseností s odpočinkom. Najčastejšie sa objavovalo čítanie, túto aktivitu obľubuje takmer 60% ľudí, nasledoval pobyt v prírode - 53%, trávenie času osamote - 52% , počúvanie hudby - 41%, ničnerobenie - 40%, prechádzka - 38%, dlhý kúpeľ alebo sprcha - 37%, snívanie - 37%, sledovanie televízie - 36% alebo meditácia - 25%.

Vedci poukázali na trend samoty a uviedli, že „je zaujímavé poznamenať, že aktivity spojené so socializáciou, ako sú stretnutia s priateľmi alebo rodinou, sú na nižších priečkach. Nie sú to len introverti, ktorí hodnotia samotu ako oddychovú činnosť. Dokonca aj pre extrovertov bola táto možnosť lepšia, ako byť v spoločnosti iných ľudí.“ Zároveň dospeli k faktu, že aj keď zdravotnícky personál odporúča odpočinok, mnohí ľudia za tým vidia iba spánok. Zhodli sa však na tom, že je to subjektívny pocit. Pre niektorých ľudí je odpočinkom stav, ak si oddýchne aj ich telo, pre iných je to presne naopak, energetickým cvičením umožnia svojej mysli odpočívať.

Respondenti dokonca uviedli, že pociťujú akútny nedostatok oddychu. Aj keď priemer času, ktorí strávili oddychom, predstavoval približne 3 hodiny, ideálna doba na oddych je 5 až 6 hodín. Prvým krokom podľa vedcov je necítiť sa previnilo. Ľudia a najmä ženy by si mali dopriať čas len pre seba, dovoliť si dlhý kúpeľ, chodiť na prechádzky aj osamote, viac čítať, cvičiť alebo ešte lepšie - nerobiť naozaj nič.