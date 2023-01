Expert tvrdí, že vie dokázať existenciu Ježiša Krista: Kľúčový detail v Betleheme!

LONDÝN - Príbeh o tom, ako Mária a Jozef pod vedením hviezdy odcestovali do Betlehema, aby privideli na svet Božieho syna, je všeobecne známy. Zatiaľ čo tento príbeh je pravidelne spochybňovaný, našiel sa nový detail, ktorý má dokazovať, že Ježiš naozaj existoval.

Najviac spochybňovanou črtou príbehu o narodení Ježiša je dátum, kedy sa tak malo stať. Mnohí tvrdia, že to bol 25. december, ale ten to v skutočnosti nie je. Bádatelia hľadali stopy v Biblii, v Evanjeliu podľa Matúša, kde sa miesto Ježišovho narodenia pripisuje malému mestu Betlehem na Západnom brehu dnešnej Palestíny, píše Express. Písmo hovorí: "Po narodení Ježiša v Betleheme v Judei za čias kráľa Herodesa prišli do Jeruzalema mudrci z východu a pýtali sa: ‚Kde je ten práve narodený kráľ Židov? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.'"

Detail je vo hviezde

V súčasnosti kostol Narodenia Pána, byzantské miesto uctievania, označuje miesto, o ktorom mnohí tvrdia, že sa tam narodil Ježiš. Expert na Bibliu z baptistickej vysokej školy California's Shasta Bible College and Graduate School Tom Meyer sa pred časom zamyslel nad dôkazmi, podľa ktorých sa Kristovo miesto narodenia nachádza na archaickom mieste. "Na východnom konci Betlehemského kostola Narodenia Pána je jaskyňa so štrnásťcípou striebornou hviezdou položenou na mramorovom chodníku a označujúcom miesto, ktoré kresťania po tisícročia uctievali ako rodisko Ježiša Krista," povedal.

Budovu, o ktorej hovorí Meyer, pôvodne postavil rímsky cisár Konštantín Veľký v rokoch 330 až 33 pred Kristom. Údajne ju však o dve storočia neskôr zničili a v šiestom storočí ju znovu postavil byzantský vodca, cisár Justinián. Podľa odborníka skutočnosť, že hviezda má štrnásť cípov, zodpovedá slovám v Evanjeliu podľa Matúša, čo odhaľuje kľúčovú stopu o Ježišovom pôvode. "Matúšovo evanjelium bolo napísané s ohľadom na konkrétne publikum - Židov. Bolo to napísané aj s konkrétnym cieľom - ukázať, že Ježiš bol Syn Dávidov, naplnenie mnohých starozákonných proroctiev a právoplatný dedič Dávidovho trónu."

Rozsiahly rodokmeň

Keď Matúš zaznamenal rodokmeň Ježiša cez Jozefovu líniu, bol veľmi opatrný, aby rozdelil genealógiu na tri časti po štrnásť mien. Tieto mená, ako tvrdí Meyer, sa začínajú prorokom Abrahámom a končia kráľom Dávidom. Ten bol tretím vládcom Spojeného kráľovstva Izraela a Judska. Predmetná časť zahŕňa približne 1200 rokov starovekej histórie Izraela. "Druhá časť štrnástich mien, ktorá sa začína Dávidom a končí tým, že Židia boli poslaní do babylonského vyhnanstva v roku 586 pred Kristom, zdôrazňuje hanebnú históriu Izraela, plnú nevery, odpadlíctva a Božieho súdu. Táto druhá časť, ktorá pokrýva 400 rokov Dávida a jeho potomkov vládnucich z trónu v Jeruzaleme, sa končí myšlienkou, že Izrael stratil svoju veľkosť. Tretia časť pokrýva obdobie 600 rokov a má tiež štrnásť mien. V tejto a poslednej časti, hoci väčšina z nich je historikom neznáma, boli legitímnymi potomkami Dávida, a teda právoplatnými dedičmi trónu," vysvetľuje Meyer. Ježišovo narodenie podľa neho znamenalo oživenie kráľovskej moci a po narodení dostal titul Kristus, čo v hebrejčine znamená Mesiáš.

"Okrem toho je strieborná hviezda so štrnástimi cípami spojená priamo s menom Dávid. Vzhľadom na skutočnosť, že v starej hebrejčine písmená mohli zastupovať čísla, meno každého človeka malo číselnú hodnotu," dodal expert. Mnohí však spochybňujú správy o Ježišovom živote, ktoré boli zvečnené v evanjeliách Marka, Matúša, Lukáša a Jána, pričom mnohí tvrdia, že boli napísané desaťročia po Kristovej smrti.