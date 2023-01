Akupunkturistka radí: Stlačte si bod medzi nosom a perou, toto to s vami spraví!

Eileen Liová z amerického Connecticutu sa živí ako akupunkturistka. Najnovšie sa so svojimi sledovateľmi podelila s trikom, ako sa rýchlo a efektívne prebudiť. Stačí, keď na dvadsať sekúnd stlačíte miesto medzi hornou perou a nosom. Tento magický bod sa nazýva DU26. Jeho stlačením tiež dokážete uvoľniť nosové dutiny, pomôcť si pri bolestiach chrbta alebo prebudiť niekoho iného.

"Môžu vám do očí vyhŕknuť slzy alebo sa vám môžu uvoľniť dutiny, ale určite sa budete cítiť bdelí," vysvetlila Liová. Akupunktúrny bod DU26 sa historicky používal na oživenie vedomia a zastavenie omdlievania ľudí. "Tento tip si odložte, pretože nikdy neviete, kedy ho budete potrebovať," dodala odborníčka.

Jej video získalo 1,2 milióna zhliadnutí a stovky ohromených komentárov od ľudí, ktorí sú vďační za to, že tip funguje. "Bolo to perfektné načasovanie, dnes som mala veľké bolesti chrbta pri balení darčekov. Skúsila som to a asi v polovici som cítila, že bolesť prešla. Ďakujem," napísala jedna z komentujúcich. "Presne to, čo som potreboval, pretože mám upchatý nos, ďakujem," pridal sa ďalší užívateľ.