Dievčina si 20 rokov nesprávne holila nohy: Trik, vďaka ktorému si ich oholíte oveľa rýchlejšie

Možno aj vy sa často vyhýbate holeniu nôh kvôli tomu, ako dlho tento úkon môže trvať. To je však už minulosťou. Kozmetička Charlotte na TikToku pravidelne zdieľa skrášľovacie tipy. Vo svojom najnovšom videu ukazuje, že namiesto toho, aby ste po vyholení jedného pásu umyli žiletku, môžete žiletkou prejsť po nohe hore a následne dole. Vďaka tomu jednoducho a rýchlo oholíte každý chlp, dokonca aj ten najmenší. "Práve som objavila najlepší trik na holenie nôh. V podstate som si práve uvedomila, že som si posledných dvadsať rokov zle holila nohy," uviedla.

Obvykle si ľudia holia nohy tak, že majú neustále pustenú vodu. Vyholia na nohe jeden pás a žiletku opláchnu. Charlotte ale odporúča, aby ste žiletkou prešli od členka až po koleno a späť od kolena k členku bez toho, aby ste čokoľvek oplachovali. Je to takto vraj oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

Ľuďom sa tento jednoduchý trik veľmi páčil. "Čo?! Mám 33 rokov a ako to, že som to nevedela," uviedla jedna z komentujúcich. "Je to geniálne. Toto je vec, ktorú by sme sa mali učiť v škole," zavtipkovala ďalšia osoba.