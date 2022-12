Žena kúpila kufor v second hande: Na letisku ju zastavili ochrankári, preboha, to čo na ňom našli?!

Zoe Hoylevá upozornila ľudí, aby boli opatrní pri nákupe kufrov v second handoch po tom, čo bola taška jej dcéry pozitívne testovaná na výbušniny. Vo videu zverejnenom na TikToku vysvetlila, že na ceste do Istanbulu jej dcéru zastavila bezpečnostná služba a skontrolovala jej tašku. Trvalo vraj polhodinu, kým zamestnanci letiska celú vec prešetrili. Dievča nakoniec prešlo bezpečnostnou kontrolou a mohla tak s mamou odletieť do Turecka. "Snažila som sa na tom zasmiať, ale mala som obavy," priznala Zoe.

Jej video zožalo na sociálnej sieti obrovský úspech, pričom viacerí užívatelia priznali, že majú podobnú skúsenosť. Jedna žena uviedla, že jej dcéru zadržali z rovnakých dôvodov. Napokon sa ukázalo, že na jej tele sú stopy hnojiva. "Zažila som to isté, keď som použila starý ruksak môjho priateľa, ktorý ho používal na nosenie ohňostrojov," napísala ďalšia cestovateľka.

Inej zas systém zachytil akryl z jej nechtov, no vyhodnotil to tiež tak, že ide o výbušninu. "Niekedy to môžu byť len určité produkty, ktoré boli uložené v kufri, ako je acetón, lak na nechty alebo dokonca niektoré čistiace prostriedky," doplnila ďalšia osoba.